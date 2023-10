Fiere: Pazzali, Peraboni e Bricolo nominati nel cda di Ufi

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’importanza del sistema fieristico italiano – secondo in europa dopo quello tedesco per numero di visitatori e fatturato e quarto al mondo – è dimostrata dall nomina e riconferma, all’interno del board di Ufi (l’associazione mondiale dell’industria fieristica), di tre esponenti di questo sistema: Enrico Pazzali, presidente di Fondazione Fiera Milano, Corrado Peraboni, amministratore delegato di Italian Exhibition Group e Federico Bricolo, presidente di Veronafiere.

Il mandato avrà durata triennale e inizierà dopo l’assemblea generale dell’associazione, che si terrà il prossimo 1° novembre a Las Vegas, in occasione del congresso dell’associazione.

«Con grande soddisfazione accolgo questa riconferma nel board, che è una opportunità per tutto il settore fieristico italiano – ha dichiarato Enrico Pazzali – . La capacità di fare sistema con tutti gli attori internazionali presenti in questa associazione, che abbiamo già sperimentato in questi anni, ci rende più forti nel portare avanti il nostro ruolo nell’economia mondiale. Le fiere si confermano partner per lo sviluppo della nostra industria favorendo l’internazionalizzazione e l’innovazione».

Riconferma anche per Corrado Peraboni, che fa parte del borad di Ufi da oltre 20 anni. Prima volta, invece, per il presidente di Veronafiere Bricolo.

Ufi è l’associazione globale di riferimento degli organizzatori di fiere, dei gestori dei centri espositivi, delle principali associazioni nazionali ed internazionali del settore fieristico e dei loro partner. Il suo obiettivo principale è rappresentare, promuovere e sostenere gli interessi dei suoi associati e del settore fieristico nel suo complesso.