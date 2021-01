Fiere: Pitti Uomo sarà in presenza o a distanza? Il Governo decide il 15 gennaio

Il dilemma delle fiere sospese

Finora – rivela Napoleone – le adesioni al salone fisico del prossimo febbraio sono circa 250. Per qualcuno, le aziende più strutturate che hanno avviato già da settimane le vendite per l’autunno-inverno, un appuntamento così spostato in avanti, rispetto a quello “classico” d’inizio gennaio, sarà solo una vetrina e un momento di ritrovato incontro con clienti e stampa; per altri, le piccole aziende che sono alle prese con la nuova collezione, potrà invece rappresentare un confronto importante col mercato. Nessuno si illude sulla presenza massiccia di compratori internazionali, ma l’edizione fisica è considerata un primo passo verso il ritorno alla normalità. E un tassello fondamentale per il futuro: «Non bisogna sovrapporre i due piani, quello fisico e quello digitale, che hanno funzioni diverse – spiega Napoleone –. L’anima digitale della fiera resterà anche dopo la pandemia, come canale preventivo di informazione e per avviare gli ordini; ma la fiera fisica continuerà a essere fondamentale per il settore moda, tanto che le aziende, interpellate per un’indagine di Nomisma, hanno indicato tra le criticità riscontrate nel periodo Covid proprio la sospensione delle fiere, al quarto posto dopo l’interruzione dell’attività, la chiusura dei negozi e il cambiamento della domanda dei consumatori».

L’orizzonte è nebuloso, ma si intravedono dei paletti. «Se la fiera di febbraio non potesse svolgersi e se dovessimo ripartire in presenza solo a giugno – aggiunge Napoleone – avremo 18 mesi di “buco” fieristico che imporranno inevitabilmente un cambiamento. Noi lo vediamo come un’opportunità. Almeno per le prossime 3-4-5 stagioni non si potranno replicare le fiere che si facevano prima. Gli espositori diminuiranno (Pitti Uomo pre-Covid aveva 1.200 marchi, ndr), anche perché alcuni stanno chiudendo, così come i compratori. Gli stand potranno essere preallestiti».