Fiere, ricavi in caduta del 70%: «Servono alleanze per ripartire»
di Giovanna Mancini

Il presidente di Aefi, Maurizio Danese: «I tempi dei campanili sono finiti, una svolta nel 2021»

Manovre in corso nel mondo delle fiere, uno dei settori più colpiti dagli effetti della pandemia da Covid-19. Mentre un po’ in tutta Italia ripartono le manifestazioni – spesso con formule ibride in presenza e in digitale – le società fieristiche studiano le strategie che serviranno non soltanto a superare l’emergenza attuale ma anche e soprattutto a consentire un ritorno alla crescita, in Italia e anche all’estero, quando l’emergenza sarà finita.

Allearsi è necessario, dice Maurizio Danese, presidente di Aefi (l’Associazione degli enti fieristici italiani), precisando che «i tempi in cui andavano di moda i campanili sono finiti e mi aspetto di vedere nel 2021 nuove operazioni all’interno del sistema fieristico italiano».

Il triangolo Verona-Bologna-Milano

Operazioni di peso, stando alle voci che girano tra gli addetti ai lavori, secondo cui si starebbe lavorando a un possibile triangolo Verona-Bologna-Milano. Danese smentisce trattative o incontri in corso in questo senso, ma ammette che «sarebbe un polo formidabile», a condizione ovviamente che venisse garantito alle città il mantenimento delle proprie manifestazioni su ogni territorio, dando vita cioè a vere alleanze per rafforzare il sistema e non ad azioni predatorie di un soggetto nei confronti di un altro.

«A noi di Veronafiere interessano esclusivamente i progetti di natura industriale – spiega - che stanno in piedi e possono garantire, mantenere e sviluppare le manifestazioni sul territorio. Metterci assieme ad altre realtà solo per questioni di contiguità territoriale o politica non fa per noi». Aggiunge che la società sta valutando tutte le opportunità che ci sono sul mercato. «Se c’è una proposta seria o un progetto industriale vero, noi siamo pronti a presentarla ai soci e a metterci a un tavolo. Ma la priorità, in questo momento, è ottenere l’aumento di capitale, poi si vedrà». Il piano industriale 2018-2022 prevedeva infatti un aumento di capitale, che era stato proposto lo scorso febbraio ai soci, e poi, a partire dal prossimo anno, un percorso di sviluppo in vista di una possibile quotazione. Ovviamente la pandemia ha bloccato tutto. «Abbiamo dato il via a una nuova valutazione per l’aumento di capitale, che contiamo sia pronta entro un mese e a quel punto la sottoporremo all’assemblea dei soci – spiega il presidente –. Siamo fiduciosi che i tempi saranno abbastanza rapidi e di poter concludere l’operazione entro l’anno».

Le previsioni per l’intero 2020

Nonostante le difficoltà – con la cancellazione o il rinvio di tutte le manifestazioni in programma da marzo all’estate – Veronafiere è riuscita a mettere i conti in sicurezza e garantire la continuità aziendale, spiega il direttore generale, Giovanni Mantovani, grazie a una solida base di partenza (oltre 105 milioni di euro di fatturato nel 2019, con Ebitda pari al 13%) e alla fiducia delle banche, che hanno garantito la liquidità necessaria. «Confermiamo la previsione di un calo del fatturato attorno al 70% – aggiunge Mantovani – in linea con le stime del settore. Abbiamo messo tuttavia in salvaguardia azienda, anche grazie a una riduzione importante dei costi: circa 35 milioni in meno rispetto all’anno scorso (-41%), di cui il 20% riguarda il personale, tutto, dai dipendenti ai manager, al cda».