Fiere, ricavi record per Italian Exhibition Group

Ricavi record per Italian Exhibition Group. Il consiglio del gruppo fieristico Ieg, società quotata presso l’Euronext Milan di Borsa Italiana Spa e società leader in Italia nell’organizzazione di eventi fieristici internazionali, ha approvato un resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2023. I Ricavi ammontano a 152,4 milioni di euro, segnando un terzo trimestre consecutivo di crescita, e un utile netto del periodo a 9,6 milioni.

L’amministratore delegato Corrado Arturo Peraboni, ha sottolineato che «I risultati conseguiti al 30 settembre confermano l’andamento estremamente positivo di questo 2023, dove registriamo per il terzo trimestre consecutivo volumi di fatturato record e una marginalità progressivamente crescente, che ci hanno permesso di continuare gli investimenti per espandere sia in Italia, sia all’estero il nostro portafoglio prodotti. Nel corso dell’anno - ha detto il manager - abbiamo lanciato diverse prime edizioni di nuove manifestazioni quali Key, fiera internazionale dedicata alle fonti rinnovabili, spin off di successo da Ecomondo e My Plant & Garden la più importante fiera dell’orto-florovivaismo, del garden e del paesaggio in Italia». «All’estero - ha proseguito - abbiamo inaugurato con successo Cara - Café and Restaurant Asia a Singapore nel segmento Food & Beverage e successivamente Sije - Singapore Jewelry Expo nel segmento Jewlry& Fashion, MundoGeo e DroneShow in Brasile che hanno conseguito risultati superiori alle aspettative. Abbiamo inoltre perseguito la nostra strategia 4x4 che ci ha portato a realizzare due tra i prodotti di punta del nostro portfolio all’estero quali Ecomondo in Messico e Sigep in Cina. Grazie alle performance conseguite prevediamo di chiudere il 2023 con risultati superiori agli obiettivi strategici del nostro piano industriale, che ci permetteranno di affrontare il 2024 e i successivi anni di piano con solide basi per sostenere la crescita e gli investimenti».