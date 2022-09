Fiere, supera il milione il fatturato «digital» di Italian Exhibition Group

Ascolta la versione audio dell'articolo

D’accordo, non si tratta di una cifra eclatante, ma è sicuramente simbolica: il fatturato della divisione Digital di Italian Exhibition Group (Fiere di Rimini e Vicenza) ha infatti superato il milione di euro. «Questo risultato è frutto di un più ampio percorso di trasformazione digitale del gruppo, che stiamo costruendo in partnership con Amr International», spiega dice l’amministratore delegato di Ieg, Corrado Peraboni.

«La domanda di servizi digitali era in crescita già a fine 2019 – spiega Simone Zaccherini, head of Innovation Area del gruppo fieristico – ma la pandemia ha imposto una forte accelerazione. Tra il 2020 e il 2021, a causa dei repentini cambiamenti normativi e di sicurezza collegati alle note restrizioni imposte alle fiere, siamo passati a edizioni ibride o full digital perfino alla vigilia delle manifestazioni». È stato il caso di Ecomondo nel 2020 e Sigep Exp 2021.

L’importanza delle fiere in presenza è stata confermata dal successo degli eventi organizzati con la fine dei vari lockdown. Tuttavia, il processo di digitalizzazione delle fiere resta costante, con l’obiettivo di arricchire l’offerta e i servizi per le aziende espositrici e i visitatori, creando un maggiore coinvolgimento delle diverse community, attraverso un’esperienza cucita su misura per i singoli eventi.

Ieg è impegnato nello sviluppo di un progetto globale di digitalizzazione, spiegano dalla fiera, che siconcretizzerà entro il 2022 e sarà a regime nel 2023, con due obiettivi primari: incrementare l’offerta digitale con nuove funzionalità, a vantaggio del business dei diversi pubblici nella cornice dell’esperienza “phygital”; e rafforzare l’aspetto esperienziale all’interno dell’ecosistema digitale dei brand Ieg.