Fiere, via libera all’integrazione tra Milano e Parma

Il consiglio di amministrazione di Fiera Milano ha dato il via libera alla finalizzazione dell’operazione strategica con Fiere di Parma per dare vita a una comune piattaforma fieristica europea nel comparto agro-alimentare. Come già comunicato, l'operazione verrà realizzata attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale di Fiere di Parma riservato a Fiera Milano, da liberarsi mediante il conferimento del ramo d'azienda di Fiera Milano relativo alla manifestazione “Tuttofood”, per un controvalore di circa 16,5 milioni di euro.

Con le delibere positive, prima dell’Assemblea di Fiere di Parma del 7 marzo e successivamente quella del CDA di Fiera Milano del 9, è stato definitivamente siglato l'accordo tra le due società per una gestione armonizzata delle loro manifestazioni dedicate al settore agroalimentare ovvero Cibus e Tuttofood.

Fiera Milano deterrà inizialmente una partecipazione pari al 18,5% nel capitale sociale di Fiere di Parma. L'operazione prevede inoltre che Fiera Milano partecipi alla governance di Fiere di Parma supportando i soci privati – Credit Agricole Italia e Unione Parmense degli Industriali – e i soci pubblici –Comune e Provincia di Parma, Camera di Commercio di Parma e Regione Emilia-Romagna – nel valorizzare l’esecuzione del piano industriale delle manifestazioni.

«La nostra visione è ambiziosa: creare un sistema delle fiere italiane, coordinate tra loro, che mantenga l'attenzione al territorio ma diventi più forte e attrattivo per gli operatori esteri. È il momento per far sì che le nostre filiere industriali trovino in Italia la loro casa e che siano sempre meno incentivate a rivolgersi a manifestazioni fieristiche estere. È in questa visione che si inserisce la partnership con Fiere di Parma, puntando a rafforzare il posizionamento internazionale congiunto in una filiera strategica come quella dell'agroalimentare, creando una manifestazione fieristica in grado di competere con le principali fiere europee, ponendosi come obiettivo quello di portare a“Tuttofood powered by Cibus” un numero sempre crescente di espositori e visitatori internazionali», ha commentato l'amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano, Luca Palermo.

«Sebbene la creazione di un campione nazionale nel comparto fieristico agro-alimentare sia il principale scopo del progetto, non si esclude la possibilità di realizzare ulteriori sinergie tramite l’integrazione e il coordinamento comune dei portafogli degli eventi non Food di Fiera Milano e Fiere di Parma, proseguendo nella nostra ambizione di fare sistema con l'obiettivo di portare il Made in Italy nel mondo», ha aggiunto Palermo.