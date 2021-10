Fifa 22 è il videogioco sportivo più popolare (e più giocato) al mondo

I punti chiave I numeri di Fifa

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Non è una sorpresa, almeno per il pubblico videoludico italiano ma Fifa anche nel mondo è diventato il videogioco più popolare e più giocato. L’editore Ea Sports a 22 giorni dal lancio ha deciso di dare i numeri di quello che sembra uno delle edizioni più fortunate. Fifa 22 è già stato giocato in oltre 200 Paesi in tutto il mondo, con una media di 89 milioni di partite giocate al giorno per un totale di 2,1 bilioni di partite giocate e 46 trilioni di minuti giocati, l’equivalente di quasi 87,8 milioni di anni di gioco. Oltre 5 bilioni di gol sono già stati segnati.

La notizia, però, non è in questi numeri. Nonostante ogni anno Fifa si confermi il videogioco più venduto in Italia, noi italiani non siamo i più assidui giocatori. Un segno dei tempi legato forse anche alla decadenza del nostro campionato rispetto a competizioni più ricche come la Premier League. Ad ogni modo in meno di un mese, qui da noi, quanto a minuti giocati siamo finiti in quinta posizione dietro la Germania e prima della Svezia, così come in quella dei goal segnati e delle partite disputate al giorno. Al primo posto sempre l’Inghilterra. Un segno dei tempi che rende però ancora più piacevole la vittoria questa estate dell’Italia in finale con la squadra britannica ai campionati europei di calcio.