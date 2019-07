Fifa eWorld Cup 19 la finale a Londra dal 2 al 4 agosto. Al 1° classificato 250mila dollari

2' di lettura

La Fifa eWorld Cup 2019 si giocherà dal 2 al 4 agosto a Londra. I migliori videogiocatori di Fifa 19 si sfideranno davanti ai 20mila spettatori dell'arena « The O2 ». L'impianto londinese ha già ospitato nel 2018 la fase finale dei Mondiali del famoso videogioco di calcio sviluppato da Ea Sports , la divisione dedicata ai titoli sportivi della società americana Electronic arts. L'avventura di uno dei leader globali dell'intrattenimento digitale è iniziata nel 1982. La società con sede a Redwood City, California, nel 2018 ha fatto registrare un utile netto di 5,15 miliardi di dollari. Tra i titoli targati Ea più conosciuti si segnalano: The Sims, Madden Nfl, Ea Sports Fifa, Battlefield, Need for Speed, Dragon Age e Plants vs. Zombies.



Oscar del videogioco, trionfa Red Dead Redemption 2

Oltre 300 milioni di giocatori nel mondo

A oggi Electronic arts conta oltre 300 milioni di giocatori registrati da ogni angolo del pianeta. I 32 gamers che prenderanno parte alla Fifa eWorld Cup 2019 si divideranno un montepremi di 500mila dollari (in aumento rispetto ai 400mila dello scorso anno). Il primo classificato incasserà 250mila dollari e scriverà il proprio ”nickname” nell'albo d'oro della competizione organizzata sotto l'egida della Federazione internazionale delle associazioni calcistiche.



La prima edizione della Fifa eWorld Cup si è svolta a Zurigo, nel 2004. Finora il torneo è stato ospitato da 12 Paesi diversi. Il campione in carica è il videogiocatore saudita Mosaad 'Msdossary' Aldossary, che nel 2018 si è portato a casa 200mila dollari. Il più titolato è il francese Bruce Grannec, capace di imporsi nel 2009 e nel 2013 (dopo il secondo posto del 2012). Al momento manca un successo italiano.



Le partite migliori in streaming