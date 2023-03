Figli coppie gay, Ue: Stati devono riconoscere filiazione minore con genitori dello stesso sesso

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Commissione Ue ha indicato che «in linea con la strategia per l’uguaglianza delle persone LGBTIQ 2020-2025» e in funzione del «continuo dialogo con gli stati membri riguardo all’attuazione delle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea», è obbligatorio per gli stati Ue «riconoscere la filiazione di un minore con genitori dello stesso sesso ai fini dell’esercizio dei diritti conferiti dall’Unione». È quanto scrive l'esecutivo Ue nella risposta scritta a un’interrogazione del Movimento 5 Stelle. Ne ha dato notizia la capodelegazione del M5S al Parlamento europeo.