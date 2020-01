«Figli», un film italiano spiazzante e coraggioso

«1917», di Sam Mendes



Ispirandosi ai racconti di suo nonno, Mendes racconta la Prima guerra mondiale e si concentra sulla missione di due soldati dell'esercito inglese, chiamati ad attraversare le linee nemiche per portare un messaggio che potrebbe salvare 1600 uomini.

Si è parlato molto di come la missione dei due protagonisti sia raccontata con un solo piano-sequenza (in realtà sono due, dato che c'è un'ellissi con schermo nero che fa passare la storia dal giorno alla notte), anche se con evidenti raccordi realizzati grazie al digitale.

La scelta tecnica è indubbiamente affascinante e lo spettacolo visivo non manca, ma non sembra giustificata né dalla struttura temporale della vicenda, né da una necessità vera e propria che non vada oltre il pretesto del semplice esercizio di stile.

Alcuni momenti (grazie alla fotografia di Roger Deakins) sono puro cinema di altissimo livello, ma per buona parte della visione si ha l'impressione di trovarsi di fronte a un videogioco più che a un film, che non riesce a emozionare come avrebbe voluto.

Sono infatti poche le scene ad alto tasso adrenalinico (l'inizio della parte notturna è comunque magistrale in questo senso), mentre nella maggior parte delle situazioni si ha la sensazione di avere a che fare con un prodotto studiatissimo e non troppo sincero.

A ogni modo un film da vedere, che farà discutere e su cui è importante avere una propria opinione. Un film da prendere o lasciare, che ha indubbiamente grandi colpi, ma un disegno complessivo a forte rischio di sopravvalutazione.

«1917», di Sam Mendes

Just Charlie

Una menzione anche per «Just Charlie» di Rebekah Fortune, film dalla trama tutt'altro che banale.

Protagonista è un adolescente con un grande talento per il calcio, tanto da venire chiamato da una squadra importantissima come il Manchester City. Charlie, però, ha un segreto inconfessabile: è felice solo quando, segretamente, si veste da donna, sentendosi intrappolato nel corpo di un maschio.

C'è il tema dell'identità alla base di questo lungometraggio interessante, anche se incapace di sviluppare fino in fondo tutti gli spunti lanciati nella prima parte. Più coinvolgente nel soggetto che nel reale svolgimento narrativo (un po' grossolano in diversi passaggi), è un prodotto curioso e ambizioso, che risulta però in parte un'occasione mancata, visto il notevole materiale di partenza.