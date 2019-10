Figlio di due madri: lo stato civile rifiuta l’atto di nascita. Il caso alla Consulta

Una posizione che il Tribunale di Pisa non contesta. Sono numerose - afferma - le norme dell’ordinamento che fanno riferimento a un genitore di sesso maschile e a uno di sesso femminile, da cui si desume che un atto di nascita in cui siano indicate due madri in Italia non possa essere formato.

Questo anche se alcuni sindaci - in nome dei diritti civili - hanno deciso di procedere all’iscrizione in anagrafe di figli di coppie gay: a Torino Chiara Appendino è stata la prima, un anno e mezzo fa, a dire sì all’iscrizione di un bambino nato in Italia.

I precedenti

Il tema, peraltro, è già stato sottoposto all’esame dei giudici più volte e alcuni casi sono stati risolti con l’indicazione in anagrafe dei genitori gay. Ma i “via libera” hanno finora riguardato trascrizioni di atti di nascita formati all’estero e relativi a bambini partoriti fuori dai confini italiani.

Così, la Cassazione, con la sentenza 19599/2016, ha consentito la trascrizione di un atto di nascita spagnolo in cui venivano indicate come genitori di un bimbo due donne, una italiana (che aveva donato l’ovulo) e una spagnola (che l’aveva partorito): per la Suprema corte, la trascrizione è ammessa perché l’atto che indica due genitori dello stesso sesso non è contrario all’ordine pubblico internazionale.