Figlio di Salvini su moto d’acqua della Polizia. Scoppia la polemica politica La questura di Ravenna ha avviato accertamenti per verificare l'eventuale uso improprio di un mezzo della Polizia, in seguito ad un video di Repubblica che mostra il figlio del ministro dell'Interno Matteo Salvini salire a bordo di una moto d'acqua della Polizia insieme ad un agente a Milano Marittima e fare un giro in mare

La questura di Ravenna ha avviato accertamenti per verificare l'eventuale uso improprio di un mezzo della Polizia, in seguito ad un video che mostra il figlio del ministro dell'Interno Matteo Salvini salire a bordo di una

moto d'acqua della Polizia insieme ad un agente a Milano Marittima e fare un giro in mare. L’episodio è stato documentato da un giornalista di Repubblica, che ha ripreso anche il tentativo di due persone – qualificatesi come «della polizia» – di impedire le riprese.

Sulla vicenda si è scatenata una dura polemica politica. Il vicepresidente del Consiglio e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha affermato: «Errore mio da papà, nessuna responsabilità va data ai poliziotti, che anzi ringrazio perché ogni giorno rischiano la vita per il nostro Paese».

La presa di posizione non ha però impedito la dura censura da parte dell’opposizione. Emanuele Fiano, esponente del Pd alla Camera ha sottolineato su Twitter: «I mezzi della Polizia servono per garantire la nostra sicurezza, non per far divertire la famiglia del Salvini di turno, e i poliziotti non possono essere messi in difficoltà dalla deferenza verso il ministro con rischi per loro e per il ragazzo».

Utilizza Facebook per criticare l’episodio un’altra esponente Pd, Giuditta Pini, mentre la collega di partito Alessia Morani ha chiamato in causa anche il M5S: «Il figlio di Salvini al mare sulla moto d'acqua della Polizia. Se invece che del figlio di Salvini si fosse trattato di un politico del Pd, è sicuro che i 5 Stelle avrebbero fatto il diavolo a quattro».