Figlio suicida per bocciatura inattesa, niente dalla danni dalla scuola di Patrizia Maciocchi

(FOTOGRAMMA)

2' di lettura

La scuola non risarcisce i genitori il cui unico figlio si suicida dopo un’inattesa bocciatura al secondo anno di liceo. Per la Cassazione non c’è un nesso tra il suicidio e il mancato rispetto da parte degli insegnanti dell’ ordinanza ministeriale che prevede di preannunciare ai genitori l’esito degli scrutini, in modo da preparare i ragazzi all’insuccesso. Per la coppia siciliana che aveva fatto ricorso, una loro funzione di “filtro” della notizia, avrebbe invece potuto evitare un atto così disperato.

La sentenza Visualizza

I ricorrenti davano un peso alla violazione dell’ordinanza che riserva alle scuole, «nella loro autonomia di valutazione», le modalità di comunicazione “preventiva” alle famiglie della bocciatura. L’omesso avviso aveva anche indotto nel ragazzo e nella sua famiglia la certezza della promozione. Invece la brutta notizia il giovane l’aveva appresa solo dai quadri, che era andato a vedere con la ragazza e altri compagni di classe. Dopo aver chiamato la madre, che era al lavoro, aveva cercato un supporto nell’insegnante privato che gli aveva dato ripetizioni nel corso dell’anno. Ma arrivato nel giardino del professore, che non poteva riceverlo immediatamente, aveva bevuto un solvente “letale” da un contenitore trovato sul posto. I giudici di ogni grado hanno escluso un nesso certo, tra il gesto e la mancata preventiva comunicazione alla famiglia. Una decisione sulla quale hanno pesato sia il contesto, sia l’assenza di fattori di disagio abituale o di stress nella personalità dello studente. Secondo la corte d'Appello era dunque “estremamente bassa” la possibilità che un insuccesso scolastico potesse portare al suicidio solo perché non preannunciata. Per la Suprema corte “statisticamente” non rientra nella «regolarità causale la condotta di uno studente che, a fronte di una bocciatura, decida tragicamente di porre fine alla sua vita». L’evento è anche fuori dal rischio tipico, che la norma non rispettata dalla scuola tende a tutelare. L’ordinanza del ministero è piuttosto tesa ad incassare più serenamente la notizia.