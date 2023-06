Figliuolo, il generale che ha rilanciato la campagna di vaccinazione anti-Covid

Ascolta la versione audio dell'articolo

Classe 1961, originario di Potenza, Il generale Francesco Paolo Figliuolo, è legato nel sentire comune alla campagna di vaccinazione contro il Covid. Fu chiamato infatti dal premier Mario Draghi come commissario straordinario alla guida della campagna vaccinale, prendendo il posto di Domenico Arcuri. Uomo pragmatico, ha curato la logistica e i rapporti con le regioni, facendo registrare un notevole incremento delle vaccinazioni. Sotto la sua struttura commissariale in alcune fasi, come ad aprile 2021, si sono superate le 500mila somministrazioni anti COVID-19. E alla fine il 91,7% della popolazione over 12 ha ricevuto almeno una dose di vaccino, il 90,25% ha completato il ciclo. In totale 49,5 milioni di italiani sono stati vaccinati contro il coronavirus. La sua guida ha inoltre visto una implementazione del supporto della Difesa nell’ambito della campagna vaccinale.

Figliuolo è stato nominato alla guida del Comando operativo di vertice interforze (Covi) il 14 dicembre 2021 su proposta del ministro della Difesa Lorenzo Guerini, restando commissario straordinario all’emergenza Covid.

Commissario straordinario fino al 31 marzo 2022

Il suo incarico di commissario anti-Covid è terminato il 31 marzo 2022 con la fine dello stato di emergenza. «Io il 31 comunque voglio passare la mano perché ho un incarico importante come comandante del Covi e mi voglio dedicare a quello. Penso di aver fatto la mia parte, ho visto cose belle e cose meno belle ma basta così. Sono un tecnico e voglio rimanere un tecnico» disse Figliuolo il 12 marzo , nel corso della presentazione del libro scritto con Beppe Severgnini ’Un italiano’. Ora il nuovo incarico come commissario alla ricostruzione dopo l’alluvione che a inizio maggio ha colpito l’Emilia Romagna

La carriera militare prima del Covid

Tre lauree nel cassetto (in Scienze Politiche presso l’Università di Salerno, in Scienze Strategiche e relativo Master di 2° livello presso l’Università di Torino e in Scienze Internazionali e Diplomatiche presso l’Università di Trieste), Figliuolo in precedenza aveva maturato esperienze e ricoperto molteplici incarichi nell’Esercito. Tra il 2004 e il 2005 responsabile del contingente italiano in missione in Afghanistan (ISAF) con il grado di colonnello; dal 2014 al 2015 19º Comandante delle forze NATO in Kosovo, la Kosovo Force (KFOR) con il grado di generale di divisione. È stato Capo Reparto Logistico dello Stato maggiore dell’Esercito dall’agosto 2015 al maggio 2016. È entrato quindi nello staff del Capo di stato maggiore della Difesa quale Capo ufficio generale del generale Claudio Graziano. Con decorrenza 1 gennaio 2018 viene promosso generale di corpo d’armata.