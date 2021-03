Figliuolo, grandi hub metropolitani per strategia vaccini. Incontro Governo-Regioni, c’è Draghi

3' di lettura

«Capillarità sul territorio e grandi hub nelle aree metropolitane: sono questi i due elementi che devono contraddistinguere la nostra campagna vaccinale per arrivare alle 500mila somministrazioni al giorno ed è su questa linea che fin dall'inizio ci siamo mossi, portando i punti vaccinali dai 1.400 del 1mo marzo agli oltre 2mila che abbiamo oggi». È quanto ha messo in evidenza il commissario straordinario per l'emergenza Covid generale Francesco Paolo Figliuolo, intervenuto questa mattina in Liguria all'inaugurazione del centro da 50 linee vaccinali per 13mila vaccini al giorno, alla presenza del governatore Toti.

Figliuolo, sanità privata? Ok ogni mezzo legale

A chi gli chiedeva un commento sul coinvolgimento della sanità privata nella campagna di vaccinazione contro il coronavirus, Figliuolo ha ricordato che «le Regioni hanno i loro modelli, a me interessa che raggiungano i numeri e per raggiungere i numeri sono disposto a qualsiasi cosa che rientri nella legalità. Certamente questa è una buona pratica e ne abbiamo anche altre».

Incontro Governo-Regioni, partecipa anche Draghi

Il tema della strategia per garantire un’accelerazione della campagna vaccinale, che allo stato attuale supera la soglia delle nove milioni e 400mila vaccinazioni, si sviluppa in parallelo con quello delle nuove misure per contenere la corsa del coronavirus, proprio nel momento in cui si punta ad accelerare sul piano dell’immunizzazione della popolazione. Il nuovo decreto anti Covid che questa settimana, probabilmente mercoledì 31 marzo, approderà sul tavolo del Consiglio dei ministri, con un’Italia in arancione e rosso fino alla fine di aprile. Con ristoranti, bar, cinema e teatri ancora chiusi. Ma anche la campagna vaccinale, con lo scontro sulla mancanza di una copertura adeguata per over 80 e persone fragili. Sono questi i due temi forti dell’incontro tra Governo e Regioni, previsto alle 17 di oggi, 29 marzo. Intanto continua il pressing di parte del centrodestra e delle Regioni per alleggerire le restrizioni e ripristinare le zone gialle.

Lo scontro sulla copertura degli over 80 e delle persone fragili

Dopo le parole di accusa pronunciate in parlamento alla vigilia del Consiglio Ue, dopo quel c’è chi «trascura gli anziani a favore di gruppi che vantano priorità in base a qualche forza contrattuale», all’incontro parteciperà anche Mario Draghi. Il presidente del Consiglio ricorderà ancora una volta che lo spirito di unità e coesione deve essere la stella polare della campagna vaccinale. Una presenza quella del Capo del Governo che risponde alla richiesta avanzata dai governatori di un confronto che evitasse lo scaricabarile e si concentrasse sulle effettive responsabilità di entrambe le parti in causa.

I temi sul tavolo

Per il governo saranno inoltre presenti, i ministri Gelmini e Speranza, il commissario per l’Emergenza Figliuolo e il capo della protezione civile Curcio. Sul tavolo il primo carico di siero previsto per questa settimana, con quasi 3 milioni di dosi, che saranno distribuite per tutte le regioni. Le task force nelle regioni più indietro, il sistema di Poste avviato per le prenotazioni stanno dando i primi risultati con una media nazionale di somministrazioni dell'85 per cento. Il superamento della soglia di 9 milioni di iniezioni lascia ben sperare. L'obiettivo resta comunque quello di predisporre il piano quando in Italia, secondo gli accordi, arriverà il carico più importante quello di quasi 20 milioni di vaccini, un appuntamento su cui il governo non ammette passi falsi.