Figliuolo: «Obiettivo 54,3 milioni di vaccinati a settembre. Le regioni intercettino i vulnerabili poco avvezzi all’informatica»

3' di lettura

L’obiettivo è vaccinare il 90% della popolazione «entro settembre di quest’anno, compresi i 12-15enni, in totale 54,3 milioni di italiani». Il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario all’emergenza Covid-19, fa il punto sulla campagna vaccinale nel corso dell’audizione sul decreto Sostegni bis nel giorno in cui quattro regioni entrano in zona bianca (dopo Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna, tornano bianche Abruzzo, Umbria, Liguria Veneto) e il coprifuoco slitta a mezzanotte in zona gialla. Saranno auditi nel corso della giornata anche rappresentanti della Banca d'Italia e nel tardo pomeriggio il ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco.

Possibile la terza dose: a breve pianificazione dei richiami

Dinanzi alla commissione Bilancio della Camera dei deputati, considerati gli attuali scenari della pandemia, il commissario ha detto che «potrebbe essere prevista la necessità di almeno una ulteriore dose vaccinale di richiamo». Si deve passare, «gradualmente nei prossimi mesi», ha detto Figliuolo, dalla gestione commissariale dell’emergenza a una gestione ordinaria «delle attività sanitarie da parte delle amministrazioni centrali e locali competenti». A oggi, ha ricordato Figliuolo, «non c’è una dichiarazione del tempo di durata della copertura del vaccino. Secondo gli scienziati si aggira a un anno. E a breve faremo una programmazione per il 2022», per pianificare i richiami.



Loading...

Intercettare i vulnerabili

Serve grande attenzione per le persone fragili. Le regioni, ha detto il commissario, «intercettino vulnerabili poco avvezzi ad uso informatico». Il punto di svolta della campagna vaccinale, ha spiegato Figliuolo, «è stato la priorità ad anziani e fragili». Il generale ha sottolineato come l’indicazione data sulle persone più a rischio abbia permesso di alleggerire la pressione sugli ospedali. Ora è necessario insistere sull’immunizzazione delle categorie più fragili e degli over 80. Figliulo ha poi definito il “punto di svolta” della campagna vaccinale proprio l’aver accelerato sulle dosi a queste categorie: è «ciò che ha permesso il repentino calo di ricoveri e morti».

Passare dagli hub a vaccinazioni più capillari

Il commissario ha sottolineato che alla campagna vaccinale serve «un graduale, ma necessario passaggio da vaccinazioni effettuate in maniera centralizzata presso gli hub a un sistema di “vaccinazioni delocalizzate”, molto più capillare e prossimo ai cittadini». Il commissario ha ricordato come siano richieste «procedure flessibili di vaccinazione per consentire migliore tempistica».



Non sprecare risorse

Figliuolo ha sottolineato che il compito della struttura è quello di «tutelare la salute e la vita dei nostri concittadini, ristabilendo le condizioni per favorire la ripartenza del paese». Per farlo «non dobbiamo sprecare niente in termini di risorse, uomini, tempo e mezzi. L’Italia ha tutto, bisogna solo saperlo mettere insieme e in maniera coordinata».