Italia, scende Rt: nessuna regione ad alto rischio

9:08 Lazio, da luglio ritorno in piscina e niente mascherina all’aperto

Dopo il successo dell’Open Day Astrazeneca nella Regione Lazio «ho chiesto al commissario la cortesia di mandarmi 60mila, 80mila anche 100mila dosi in più, che gli altri territori non riescono a somministrare. E lo ribadisco a maggior ragione adesso: con 80mila dosi per l’open day, avremo svoltato». Lo dice l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato. Figliuolo, dice D’Amato «proverà a capire la fattibilità della cosa. Non ha detto di no. Noi non vogliamo danneggiare le altre Regioni, ma l’avvio dell’open day dimostra che il vaccino di AstraZeneca, dopo tante vicissitudini, è reputato sicuro.

L’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato (Ansa)

Per questo non capisco l’atteggiamento dell’Aifa o del commissario Ue Breton: un conto è stigmatizzare i ritardi nelle consegne, un altro farlo passare per un vaccino di serie B». Il Regno Unito «ci insegna che immunizzazione vuol dire crollo dei morti. Ora loro ne hanno due o tre al giorno. Penso che all’aperto si potrà utilizzare meno la mascherina, l’orario del coprifuoco e dei locali slitterà in avanti ma con controlli anti assembramenti, riprenderanno attività sportive come quelle in piscina. Importante poi sarà estendere l’uso del pass vaccinale».