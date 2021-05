Figliuolo alle Regioni: sui vaccini aumentare il contributo di medici e farmacisti

4' di lettura

Aumentare «in modo graduale» il coinvolgimento di medici di base, pediatri, farmacisti ed altri operatori del Servizio sanitario nazionale nelle vaccinazioni: è l’indicazione che arriva alle Regioni dal commissario all’emergenza Covid Paolo Figliuolo. L’invito è contenuto nelle nuove “Linee guida sulla prosecuzione della campagna di vaccinazione nazionale” in cui si sottolinea come «in previsione di eventuali ulteriori richiami» si dovrà uscire da soluzione emergenziali (cioè il ricorso ai grandi hub regionali) per riportare l'attività di immunizzazione all’interno del Ssn.

Venerdì 21 maggio Figliuolo aveva richiamato i “governatori” a non perdere di vista il focus della campagna: «Soggetti fragili, over 60 e cittadini che presentano comorbilità» categorie che non sono «state messe completamente in sicurezza». Dal report settimanale delle vaccinazioni in Italia risulta che le persone sopra gli 80 anni ancora in attesa della prima dose sono 472.202, mentre salgono a 1.235.713 nella fascia d’età 70-79 anni. Numeri in diminuzione rispetto ai sette giorni precedenti ma che comunque segnalano una difficoltà a completare la prima fase dell’immunizzazione di massa. Una missione alla quale sono ora chiamati a contribuire anche i medici di base e le farmacie, perno di «un sistema di “vaccinazioni delocalizzate” molto più capillare e prossimo ai cittadini» in grado di raggiungere chi non è riuscito a vaccinarsi e convincere chi non ha aderito per diffidenza e paura.

Le nuove linee guida: medici e farmacie per vaccinare

Nel documento sulle nuove linee guida della campagna di vaccinazione Figliuolo invita le Regioni ad «aumentare in maniera graduale» il contributo assicurato da medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, farmacisti ed altri operatori del Servizio sanitario nazionale alle «vaccinazioni giornaliere, mantenendo, in una fase intermedia e di transizione dello sviluppo del piano, completamente operativi gli hub vaccinali».

Nella fase 2, richiami nelle strutture ordinarie del Ssn

«In una fase successiva - si legge nel documento -, in previsione di eventuali ulteriori richiami, si dovrà valutare la possibilità di ricondurre l’attività vaccinale quanto più possibile nell’alveo di tutte le strutture ordinarie del Ssn arrivando a coinvolgere la totalità dei medici, pediatri, farmacisti ed altri operatori del Ssn, al fine di realizzare un sistema di vaccinazione sostenibile e stabile nel tempo, senza dover ricorrere a misure emergenziali».

Da hub a vaccinazioni “delocalizzate”

La transizione verso una fase 2 sarà caratterizzata dal «graduale passaggio da vaccinazioni effettuate in maniera centralizzata presso gli hub vaccinali verso un sistema di “vaccinazioni delocalizzate”, molto più capillare e prossimo ai cittadini, permetterà di completare l’immunizzazione delle categorie più fragili, degli over 80, dei cittadini con comorbilità e ridotta mobilità, non ancora completamente intercettati dalla attuale modalità organizzativa e che potranno essere raggiunti a domicilio o in luoghi ad esso prossimi».