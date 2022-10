Fignon, trionfi e disfatte del “professore” del ciclismo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si intitola Eravamo giovani e incoscienti. È un bel libro, prezioso e coinvolgente, che dispiace aver finito. E che la prossima sera, quando avremo voglia di leggere qualcosa di altrettanto interessante, ci lascerà una punta di vuoto perchè la magia è finita. O come dice J. D. Salinger, ne Il giovane Holden, “…vorresti che l'autore fosse tuo amico per poterlo chiamare al telefono tutte le volte che ti gira”.

Purtroppo in questo caso è impossibile. L'autore, Laurent Fignon, indimenticabile campione del ciclismo degli anni Ottanta e Novanta, non possiamo più chiamarlo perchè è mancato 12 anni fa per un tumore al pancreas. Aveva appena compiuto 50 anni. Era quindi ancora un uomo giovane, soprattutto adesso che il concetto di maturità e vecchiaia si è molto dilatato nel tempo. Che fosse malato, glielo avevano comunicato tre mesi prima che il libro fosse pubblicato in Francia. «Stavo guidando e ho sentito la voce del medico che diceva: “Signor Fignon, abbiamo trovato delle cellule cancerose, delle metastasi”».

Vittorie e sconfitte

Una rasoiata micidiale, per Laurent. Che era nel pieno della sua seconda vita, quella di apprezzato commentatore televisivo prima a Eurosport e poi a France Telévision. In più stava per dare alle stampe la sua autobiografia, un libro piuttosto atteso perchè Fignon oltre che un ottimo corridore è stato un personaggio molto popolare ma anche molto controverso. Che non solo ha vinto due Tour de France (1983 e 1984) e tante altre corse (tra le quali due Milano-Sanremo e un Giro d'Italia) ma che ha perso in modo clamoroso un altro Tour (1989) nell'ultima tappa a cronometro per soli 8 secondi. Una sconfitta dolorosa, per opera dell'americano Greg Lemond. Una pagina bruciante, passata alla storia del ciclismo, consumata proprio a Parigi sugli Champs Elysées dove la folla lo aspettava per decretare il suo trionfo. Una ferita incancellabile dalla quale, pur avendo in seguito vinto altre corse, il campione francese non si mai più ripreso.

Lo choc al Tour de France

Per molto tempo - ricorda Fignon - la sconfitta gli è rimasta estranea. “Quando sono arrivato al traguardo nessuno aveva il coraggio di dirmi in faccia la realtà. Avevo perso per 8 secondi. Otto infernali secondi. L'americano mi aveva preso 58 secondi in 24,5 chilometri…. Mi sentivo come un pugile suonato…. C'era chi gridava. Altri erano stravolti, storditi, inebetiti. Altri ancora si rallegravano. Sì, è vero, si rallegravano. Mi guardavano con un odio divertito, come se fossero contenti di vedermi sconfitto. Ma dov'era il piacere? Non capivo niente, io avevo perso. Loro avevano trionfato. Ma chi erano loro?”

Ma non ci sono solo le cadute nella biografia di Fignon. C'è anche - ed è questo che rende unico il libro - il senso della vita, dell'importanza di mettersi in gioco, della pura gioia di correre in bicicletta, di uscire allo scoperto nel duro confronto con gli avversari e con gli stessi amici; con il tuo direttore sportivo, gli sponsor e i dirigenti della tua squadra.