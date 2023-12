Fila, corre al debutto in Borsa la controllata indiana

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

A conferma del sentiment positivo degli investitori indiani, la controllata locale di Fila, Doms Industries Ltd., mercoledì ha fatto il suo esordio borsistico a Mumbai mettendo a segno un guadagno di oltre il 68% al Bse e del 65% al Nse rispetto al prezzo di quotazione di 790 rupie che ha portato la capitalizzazione della società a 1 miliardo di dollari.

Fila è presente in India dal 2012 e detiene il 51% di Doms, una partecipazione che consente alla società presieduta da Giovanni Gorno Tempini di presidiare un mercato con oltre 350 milioni di bambini nella fascia d’età fino ai 14 anni.

Loading...

I guadagni dalla quotazione di Doms concludono degnamente un anno positivo per il mercato borsistico indiano, che per la prima volta in 30 anni ha superato Hong Kong, grazie ad aziende che hanno raccolto più di 24 miliardi di dollari in Ipo e offerte di azioni successive.

Il rally delle Ipo in India

Secondo i dati raccolti da Bloomberg, quest’anno in India i titoli protagonisti di Ipo hanno guadagnato in media il 72% dal loro debutto. Un dato sensibilmente migliore della media della regione Asia-Pacific (+48%). «Il sentimento è tale che gli investitori pensano che a prescindere dal prezzo a cui acquistano un titolo, alla fine sarà in positivo per loro», spiega Amit Kumar Gupta, chief investment officer di Fintrekk Capital. La prospettiva di forti guadagni dalla quotazione e il potenziale di crescita dell’India hanno attirato investimenti nella controllata di Fila da parte anche di grandi player internazionali come Goldman Sachs, Fidelity Investments e Abu Dhabi Investment Authority. Secondo Shivani Nyati, responsabile patrimoniale di Swastika Investmart per il mercato azionario indiano «i guadagni potrebbero non sostenersi in futuro poiché i positivi sono stati già completamente prezzati».