Fila ai raggi X: dagli investimenti in India al rischio della frenata economica

Ascolta la versione audio dell'articolo

6' di lettura

Efficienza e ricerca di maggiori sinergie. È uno dei fil rouge che attraversano le diverse aree, ed attività, di Fila. Certo: il gruppo, che ha archiviato il primo trimestre del 2023 con ricavi ed Ebitda adjusted in rialzo ma utile netto -sempre adjusted- in diminuzione, ha diverse strategie di crescita. Una tra tutte l’espansione in India. Ciò detto, però, il tema di fondo dell’efficientamento rimane. La riprova? I recenti interventi in Nord America. La società, va ricordato, ha realizzato delle...