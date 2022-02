Filantropia aziendale in corsa nel 2020

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Filantropia aziendale in crescita a doppia cifra nell’emergenza Covid. A rivelarlo è l’ultima ricerca di Dynamo Academy e Sda Bocconi Sustainability Lab, arrivata alla quarta edizione. Lo studio analizza l’impegno strategico per il bene comune di 116 imprese medie e grandi, considerando gli anni fiscali 2019 e 2020.

A livello metodologico, 57 imprese sono state direttamente coinvolte nell'indagine, mentre di 59 sono stati analizzati i report aziendali. Il risultato è un aumento netto degli esborsi nel corso del 2020. Se infatti guardando al campione comune di 63 aziende nel 2019 l'incremento sull'anno precedente era stato pari al 4,6% nel 2020 si è registrata una crescita del 26,3%, con un valore mediano dell'erogazione salito da 370.000 euro e 510.000 euro nei due esercizi. Per il campione comune esaminato nei vari anni le erogazioni passano dai 348 milioni del 2018 a quota 364, per poi impennarsi a 460 milioni l’anno successivo, quello della pandemia. Il totale delle erogazioni, per l’intero campione di 116 aziende, nel 2020 è stato pari a poco meno di 600 milioni di euro.

Loading...

Nella media le aziende (realtà robuste, da 2,6 miliardi di euro di ricavi nella rilevazione 2020) hanno raddoppiato la quota del proprio fatturato dedicato a queste attività, passando dallo 0,1 allo 0,2%.

Tra i settori di intervento in cui le imprese hanno indirizzato i propri investimenti filantropici, nel 2019 cultura e attività ricreativa si attestano in vetta ai settori di intervento, mentre nel 2020, coerentemente con la situazione sanitaria, al primo posto passa il settore “Protezione civile, emergenza e catastrofi” (19%) seguito da sanità e salute pubblica (17%). A livello geografico, l'85% del campione in entrambi gli anni destina il 51% delle erogazioni a favore di beneficiari e organizzazioni italiane, ma è pari al 34% nel 2019 e in crescita al 35,4% nel 2020 la percentuale delle imprese che ha destinato almeno una parte di budget oltre confine, in primis verso l'Europa, seguita dall'Africa e dall'Asia. L'83% del campione dichiara di avere uno scopo solidaristico nella gestione dei progetti in favore degli enti del terzo settore beneficiari.

L'approccio strategico è al 61%, in leggera diminuzione rispetto al 74% dell'edizione 2019. Resta alta la centralità del top management nel tracciare la rotta del giving, con il 42,2% delle imprese in cui chi cura il giving ha diretto riporto a Ceo e direttori generali, anche se nella selezione dei progetti di filantropia prevale una modalità mista (top down e bottom up), con il coinvolgimento dei dipendenti in quanto stakeholder.