File «scottanti» su Messina Denaro offerti a Fabrizio Corona. Il fotografo, un carabiniere e un consigliere comunale sotto inchiesta

Interrogatori, accertamenti, vari file. Materiale scottante e importante ai fini investigativi sulla cattura di Matteo Messina Denaro, avvenuta il 16 gennaio a Palermo, e sulla ricerca dei favoreggiatori della lunga latitanza del boss di Castelvetrano. Il tutto il più delle volte coperto ancora da segreto: atti di indagine in qualche caso non conosciuti nemmeno dai magistrati. C’è tutto questo nei 768 file distribuiti in 14 cartelle che il carabiniere Luigi Pirollo detto Ludwig e Giorgio Randazzo, consigliere comunale di Mazara del Vallo, hanno provato a vendere a Fabrizio Corona, il fotografo che intercettato il 2 maggio fa riferimento a uno «scoop pazzesco» di cui era in possesso un «consigliere regionale di Castelvetrano», che poi in verità è un consigliere comunale di Mazara del Vallo, grazie a carabinieri che avevano fatto le perquisizioni nel covo del latitante e che avrebbero voluto «vendersi il materiale».

Le accuse

L'accusa per il militare, Luigi Pirollo, è quella di accesso abusivo al sistema informatico e violazione del segreto d’ufficio, Giorgio Randazzo è accusato di ricettazione: Pirollo e Randazzo si trovano gli arresti domiciliari.

L’inchiesta coordinata dal procuratore di Palermo Maurizio de Lucia e dall'aggiunto Paolo Guido ha preso avvio da alcune intercettazioni a carico di Fabrizio Corona, che- come scrive il Gip- dopo l’arresto del boss era «particolarmente attivo dopo l’arresto» di Matteo Messina Denaro «nella ricerca di scoop da rivendere ai media, su una della donne che aveva avuto modo di conoscere il latitante durante le cure cui entrambi si erano sottoposti presso la clinica La Maddalena».

Corona e le chat audio

Dopo la cattura dell'ex latitante, il fotografo venne in possesso di una serie di audio di chat tra il boss e alcune pazienti da lui conosciute in clinica durante la chemioterapia quando, ancora ricercato, usava l'identità del geometra Andrea Bonafede. Fu quella circostanza a spingere gli inquirenti a mettere sotto controllo il telefono di Corona.

I contatti di Andrea Bonafede, le testimonianze, il piano d'azione dei Carabinieri

Il materiale, del resto, è veramente rilevante: ci sono gli accertamenti, c’è il file pdf denominato “agenda” che contiene la scansione dei contatti di Andrea Bonafede, l’uomo che ha prestato la sua identità a Matteo Messina Denaro negli ultimi tempi della latitanza, e ritrovato dai carabinieri nel corso della perquisizione nel covo di via S.g. 224 a Campobello di Mazara, ci sono i verbali delle sommarie informazioni testimoniali dei vicini di casa di Matteo Messina Denaro in vicolo San Vito, ci sono file audio, segnalazioni anonime sul boss di Castelvetrano, documenti contenenti informazioni fornite ai carabinieri dal collaboratore di giustizia Enrico Perricone, il file con lo stralcio del piano d’azione che i carabinieri del Ros avrebbero messo in pratica per coordinare le numerose perquisizioni sugli obiettivi individuati nelle ore successive alla cattura di Matteo Messina Denaro tra cui alcuni immobili riconducibili ad Andrea Bonafede.