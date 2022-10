Filiera dell’alluminio, pressing della Sardegna sul governo per Eurallumina

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

In pressing sul governo per rilanciare il primo anello della filiera dell’alluminio. Ossia, la raffineria dell'Eurallumina, l’azienda controllata dalla russa Rusal, che a Portovesme si occupava, sino alla fermata nel 2009, di produrre allumina (la materia prima da cui si ricava alluminio primario) dalla raffinazione della bauxite. A sollecitare un intervento dei ministri Adolfo Urso (Mise), Gilberto Pichetto Fratin (Mite) e Marina Elvira Calderone (Lavoro e Politiche Sociali) sono Alessandra Zedda, vice presidente e assessore regionale al Lavoro, Anita Pili Industria e Gianni Lampis Difesa dell’Ambiente.

Un piano da 300 milioni

La lettera inviata dai tre esponenti della Regione è legata al piano di rilancio predisposto dell'azienda che vorrebbe riavviare gli impianti per la produzione di allumina proprio a Portovesme, dopo un programma di sistemazione degli impianti e una serie di investimenti per circa 300 milioni di euro. Nel corso degli anni, per mantenere in piedi il presidio e assicurare l'integrazione ai lavoratori, l’Eurallumina ha speso circa 200 milioni di euro, una media di 20 milioni l’anno.

Dal carbone al Gnl

L’inizio della vicenda nel 2009 con lo stop agli impianti della raffineria che, per la sua capacità produttiva di 1,07 milioni di tonnellate l’anno di allumina, viene considerata dagli esperti una delle più grandi d'Europa. A determinare la fermata, gli alti costi dell’olio combustibile, necessario per la produzione di vapore, il calo drastico del prezzo dell’allumina e l’aumento della bauxite. Quindi, dopo poco tempo, l’avvio delle attività propedeutiche alla riaccensione degli impianti con progetti e protocolli nazionali. Sulla strada anche quello, poi accantonato, per la realizzazione di una centrale di cogenerazione a carbone, seguito da quello di vapordotto in grado di collegare gli impianti Eurallumina con quelli della vicina centrale elettrica, e infine il gas.

Una prospettiva da 1.500 posti di lavoro

Il nuovo piano prevede la costruzione di un nuovo Chp a gas, la trasformazione e conversione a gas dei forni di calcinazione esistenti e eliminazione dell’area di smaltimento fanghi con la realizzazione di un progetto di stoccaggio a secco. Appresso anche un piano occupazionale per lo stabilimento che oggi garantisce l’impiego a 230 dipendenti (130 in servizio e un centinaio in cassa integrazione), e prevede l’inserimento al lavoro di 363 persone dirette e un indotto composto da appaltatori e subappaltatori di 1.500 addetti. Con il piano anche la movimentazione di 4 milioni di carichi nell'area portuale di Portovesme.

La metaniera in porto

A garantire l’approvvigionamento del Gnl, che oltre ad alimentare la raffineria di bauxite, servirà anche per le altre aziende del polo industriale, ci sarà la metaniera Golar Artic. Quella che la Snam ha rilevato dalla Golar Lng e che, dopo una conversione in unità di stoccaggio e con una capacità di 140.000 metri cubi, sarà installata nell’area di Portovesme. Nel frattempo però dovranno essere portati avanti i lavori per il dragaggio del porto.