Filiere, debutta il Basket bond a sostegno del vino italiano

Per Federico Girotto, amministratore delegato di Masi Agricola, il sostegno di UniCredit e Cdp e il coinvolgimento nell’operazione Basket Bond è «un ulteriore stimolo a intensificare ancor più il focus sui nostri valori, competenze distintive e profondo rispetto per il territorio, anche in chiave di sostenibilità. Siamo orgogliosi - ha aggiunto - del riconoscimento alla nostra rappresentatività nel made in Italy».

Antonio Capaldo, presidente di Feudi di San Gregorio, si è detto convinto che «l’operazione ci rafforza nel nostro programma strategico di crescita: non è facile, nel contesto che viviamo, guardare avanti e continuare a investire nella qualità dei prodotti e dei processi, ma il supporto di due partner come UniCredit e Cdp ci dà maggiore energia ed entusiasmo. In particolare, grazie a questa operazione, investiremo nel potenzialmente produttivo del Dubl - ha spiegato - il nostro spumante metodo classico, che ritengo possa crescere ancora di più di quanto fatto in passato». Sulla stessa linea Riccardo Pasqua, amministratore delegato di Pasqua Vigneti e Cantine, secondo il quale «l’emissione dei minibond da parte della nostra azienda imprimerà una forte accelerazione al robusto programma di investimenti a sostegno dei progetti più importanti del nostro portfolio; dopo anni di vigorosa crescita, abbiamo piani di potenziamento del patrimonio vitivinicolo e tecnologico, oltre a una roadmap tesa a irrobustire e capillarizzare la presenza distributiva diretta sui mercati esteri strategici».