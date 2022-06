Filiere lunghe di fornitura: serve un tagliando alla globalizzazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un costo del lavoro in Cina raddoppiato in dieci anni. Le tariffe dei noli moltiplicate per otto in pochi mesi. E poi le interruzioni delle forniture, che tra pandemia e invasione russa in Ucraina per le imprese diventano sempre più frequenti.

L’attuale sistema impostato sulle catene lunghe del valore - sintetizza il capo economista di Intesa Sanpaolo Gregorio De Felice - ha garantito decenni di sviluppo ma ora mostra alcuni limiti.

Sono le catene di fornitura il focus del dibattito tra economisti svoltosi al dipartimento di sociologia dell’Università di Trento, tema quasi obbligato in un Festival dell’Economia che tratta il tema dell’ordine e del disordine.

Disordine vero e concreto, quello che subiscono le aziende. Che dopo anni di rincorsa al just in time e just in sequence riscoprono ora il valore salvifico del magazzino e che in effetti, alla luce delle ultime rilevazioni, stanno iniziando ad interrogarsi sull’opportunità di rivedere i propri schemi di fornitura. Lo fanno oltre due aziende su tre del campione sondato da Intesa Sanpaolo, una su due in quello di Assolombarda, dati che confermano un universo in movimento.

La sfida - ricorda il capo economista di Sace Alessandro Terzulli - è quella di gestire il trade off tra efficienza e sicurezza, con il rischio politico che oggi entra con prepotenza tra le nuove variabili in gioco. Ma proprio il tema dei costi - aggiunge l’economista di Oxford Economics Emilio Rossi - potrebbe in futuro far premio su altre valutazioni, una volta passata l’emergenza.