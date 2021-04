Filippo ed Elisabetta, Windsor casa regnante anche sui social media

2' di lettura

Regnanti anche sui social. La morte del principe Filippo, duca di Edimburgo, occupa gli spazi di tutti i media e al di là della morte del consorte della Regina Elisabetta, mostra ancora una volta come i monarchi del Regno Unito (inclusi anche Carlo, William, Harry con relative consorti) siano tra i più “popolari” delle 10 monarchie regnanti in Europa. Vediamo il perché.

La presenza social delle 10 monarchie

Come detto, sono 10 le monarchie europee attualmente regnanti con limitati o limitatissimi poteri “reali”. Negli ultimi decenni le abbiamo imparate a conoscere più per notizie da cronaca rosa che per motivi più “nobili”. Ma se fino a 5-6 anni fa subivano completamente ciò che le stampa saccheggiava della loro vita, oggi si sono organizzate per rispondere alle illazioni, organizzare la loro comunicazione e per quanto possibile orientare la loro reputazione. E hanno investito non poco in marketing, soprattutto digitale.

Ogni casata ha il suo sito Internet e le sue attività social dove confluiscono informazioni sulle attività istituzionali piuttosto che su quelle personali, dei valori e delle tradizioni delle loro famiglie.

LE 10 MONARCHIE SUI SOCIAL

Il primato su Facebook

Se andiamo ad analizzare i dati del primo trimestre 2021, forniti in esclusiva dall'Osservatorio Digitale diretto da Sandro Giorgetti, non ci meraviglia che i Windsor siano la monarchia più conosciuta e con il maggior numeri di seguaci. Su Facebook la Royal Family (Elisabetta e Filippo) viaggia a 1milioni e 744mila fan con oltre 34mila interazioni a post. A distanza enorme seguono i Bernadotte regnanti in Svezia con 498mila seguaci e gli Orange-Nassau dei Paesi Bassi con 329mila.

La competizione su Instagram

Ma la vera competizione si gioca su Instagram dove i Windsor scendono in campo con tutta la loro “squadra” e piazzano William e Kate in testa con 12milioni e 326mila follower e un'impressionante media di 283mila interazioni a post, seguiti da Harry e Meghan con 10milioni e 340mila che però da mesi non pubblicano più nulla sui social. Elisabetta, come casata, conta su 8milioni e 651mila follower mentre Carlo e Camilla devono “accontentarsi” di 1milione e 319mila seguaci.

Regina (Elisabetta) su Twitter

Ma la Regina Elisabetta, sfumata “l'ambizione” di essere una vera e propria celebrity su Instagram, rimette tutti in riga su Twitter dove conta su 4milioni e 321mila follower contro i 2milioni di William e Kate che però anche sul social del cinguettio rimango i più ingaggianti con 10mila reazioni a tweet.