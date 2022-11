Filippo Magnini: il mio primo, indimenticabile traguardo sportivo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Filippo Magnini nel 2005, ai Mondiali canadesi di Montreal, si laureava campione del mondo dei 100 metri stile libero con il tempo di 48''12 entrando nell'Olimpo dei più grandi nuotatori di sempre e diventando per tutti Re Magno. Una vittoria che poi confermerà nel 2007 a Melbourne in Australia e che, insieme a un lunghissimo palmares fatto di record e medaglie lo ha consacrato come il più forte nuotatore italiano della storia nello stile libero. Dopo aver smesso con le gare, l'atleta si è tuffato in nuove esperienze lavorative e oggi, grazie a Breil, di cui è brand ambassador, può vantare di aver realizzato insieme alla marca orologiera il modello in edizione limitata chrono 48''12 che celebra il suo leggendario trionfo mondiale.

Che effetto fa avere un tuo orologio? Ne sono onorato e felice. Sono un grande appassionato di orologi e collezionista. Il mio sogno da ragazzino è sempre stato quello di vincere i campionati del mondo: lo scrissi anche su un biglietto che nel 1998 lasciai in una delle insenature del Muro del Pianto, in Israele, dove mi trovavo per una competizione. Dopo sette anni ci sono riuscito. Quindi aver potuto realizzare con Breil un orologio che celebrasse questa vittoria, chiamato 48''12, come il tempo che ho fatto in quella gara (il record italiano e record ai mondiali nei 100 metri stile libero nda.), è stato la realizzazione di un altro sogno che avevo nel cassetto. È stato un bel lavoro e un bel progetto che mi ha riportato in vasca. Che è il mio passato, ormai, ma che è sempre bello da ricordare.

A proposito di passato: cosa ti ha portato verso il nuoto? Da bambino volevo giocare a calcio, ma ero molto gracile. Per questo mia madre mi disse che se avessi giocato subito a calcio avrei rischiato di farmi male e che prima era meglio irrobustirmi andando a nuotare. Mi sono irrobustito bene… ma ho continuato con questo sport che è diventato una passione.

E hai scelto di fare la vita d'atleta che per un ragazzo è molto particolare. Di sacrifici ne ho fatti tanti, ma ho cominciato a chiamarli scelte. Sembra semplice, ma per me è stato un passo fondamentale. Il sacrificio di andare a nuotare alla 5 di mattina prima di andare a scuola diventava: io ho scelto di andare a nuotare al mattino. E così via. Le mie scelte sono diventate la mia vita e la mia normalità. Se metto una in fila tutte le vasche che ho fatto arrivano a due volte e mezzo il giro della terra…

La gara del tuo primo mondiale in cui hai fissato il tempo a 48''12 è la tua preferita di sempre? Per me è la Gara, anche se due anni più tardi ho rivinto il mondiale. Ma in quel caso dovevo confermarmi. Vincere quel primo titolo è stato stupendo, così come a 30 anni lo è stato vincere il mio terzo campionato europeo diventando il secondo atleta in Europa a vincere tre volte nei 100 stile libero dopo Alexandr Popov.