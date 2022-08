Filippo La Mantia: «Resto ancora un ragazzo di strada che si fa guidare dall’istinto»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Io sono Filippo La Mantia. Faccio tante cose. Non sono un imprenditore. Non sono uno chef. Sono un cuoco. Non ho tecnica. Come in ogni mia attività, mi guida l’istinto. Finché agli altri piacciono le mie cose, bene. Non so quanto durerà. Ma non importa. Sono di Palermo. Prima ho amato alla follia questa città. Poi l’ho odiata. Adesso sono tornato ad amarla. Sono un ragazzo di strada. Per me Palermo è un libro aperto. E sono in grado di leggerlo e di scriverlo».

La sera di Palermo nella zona nord della città è calda e oscura. Le lampade illuminano i fiori, le piante e gli alberi della villa degli amici di Filippo che ci ospitano. Filippo prepara un piatto di spaghetti con i pomodorini e le melanzane dell’orto di casa. Gli amici lo prendono in giro: «Ma smetti di stare al telefono. Sempre al telefono stai». Lui termina una conversazione. Torna a lavorare sul sugo. E, intanto, dice: «Che buono questo pane. Ma è quello di Castelvetrano o è quello di Piana degli Albanesi?».

Un’estate di speranze e paure

L’estate del 2022 è un concentrato di speranze e di paure, di memorie e di progetti, di vita e di morte. Palermo, la Sicilia, l’Italia. I trent’anni dalle morti dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino: «Il 23 maggio 1992 ero a Palermo in Viale Campania. Sentii l’esplosione di Capaci. Vidi il fumo salire in cielo». L’estate del 2022: con la storia semplice – avrebbe scritto Leonardo Sciascia – delle motivazioni del processo sulla trattativa fra Stato (pezzi dello Stato) e Cosa Nostra (Bernardo Provenzano contro Salvatore Riina) successiva ai giorni delle stragi del 1992. E, poi, la nuova ondata del Covid-19. La folle corsa elettorale di questi giorni. Gli italiani che, con una foga millenaristica di divertimento e di consumo, in queste settimane di vacanza vivono l’attimo perché del domani non c’è certezza. I carcerati che si fanno male da soli e che si uccidono nella solitudine delle celle in numeri mai toccati prima. Gli imprenditori che stanno sperimentando drammatiche e persistenti crisi di liquidità, espressione tecnica con cui si indica il non avere i soldi, sapendo peraltro che con l’inflazione al dieci per cento avere i soldi è quasi come non averli. Tutto in una estate.

Questa sera – questa estate – è segnata dagli odori che esalano dal passato e dai profumi che arrivano dal buio del giardino e dalla luce della cucina dove Filippo sta preparando: «Sono arrivato in Sicilia venti giorni fa, ho già preso tre chili. Non faccio che cucinare. Ieri ero a Pantelleria a casa di altri amici e ho cucinato dalle cinque del pomeriggio alle nove e mezza di sera. Ho preparato una ricciola da otto chili».

Da fotografo a cuoco eterodosso

La Mantia – sessantun anni, maglietta bianca, jeans e giubbotto di pelle da motociclista appoggiato sulla sedia – è stato prima un fotografo di cronaca nera della agenzia di Letizia Battaglia e poi è diventato, fra Roma e Milano, un cuoco eterodosso di notevole personalità, lontano dai percorsi formalizzati delle cucine dei ristoranti celebri e degli hotel internazionali. Racconta mentre riempie di acqua ghiacciata i bicchieri: «Mio padre Andrea era un sarto. Aveva una delle più belle sartorie di Palermo. Con il tempo ho capito che mi sarebbe piaciuto imparare a confezionare abiti, frac, tight. Un lavoro affascinante. Mia madre Enza era una venditrice naturale formidabile: iniziò a vendere i libri della Sansoni, poi andò come commerciale in una azienda di cosmetici. Ho frequentato il liceo artistico che era prima in Via Michelangelo e che poi si trasferì in uno dei luoghi più suggestivi della città, Palazzo Ajutamicristo. L’adolescenza a Palermo è stata molto bella. La città era piena di contraddizioni. Ma, nelle estati degli anni Settanta, per un ragazzo era come Miami: vita notturna, mare, concerti, locali».