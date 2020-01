Fillast debutta nella distribuzione con il suo primo monomarca Il marchio dell’azienda General Topics ha inaugurato una boutique nel cuore di Desenzano del Garda, sulle rive del lago di Marika Gervasio

Fillast Technological Luxury Cosmetics è una business unit di General Topics, azienda dermocosmetica fondata nel 1992 a Salò, sul lago di Garda, da Gianfranco de Paoli Ambrosi, farmacista specializzato in scienze e tecnologie cosmetiche, che ha dedicato le proprie energie nel ricercare soluzioni efficaci e sicure per svariate condizioni e patologie cutanee creando più di 30 brevetti estesi a livello internazionale da cui sono nate le business unit Synchroline, Tebitech (Enerpeel e Tebiskin) e Fillast Technological Luxury Cosmetics i cui prodotti sono venduti in Europa, Medio Oriente, Nord America, Asia ed Australia.



Se il canale di vendita privilegiato delle linee General Topics è la farmacia, con il marchio Fillast l’azienda ha voluto debuttare nella distribuzione monomarca inaugurando un flagship a Desenzano del Garda, sulle rive del lago, nella centralissima piazza Malvezzi.

Il lounge store Fillast è un’elegante boutique caratterizzata da linee pulite e da una architettura moderna e sofisticata. La cura e l'amore per i prodotti della linea sono trasmessi nel negozio tramite un arredo semplice ma elegante, funzionale, creato dalle sapienti mani di un artigiano locale, proprio a sottolineare il forte legame con il territorio.



Uno spazio esclusivo dedicato alla cura della bellezza, una vera e propria oasi di relax dove concedersi del tempo per sé stessi. Dove il pubblico può trovare, tra gli altri, i nuovissimi sieri Advanced e Absolute, due elisir di giovinezza dedicati alle pelli caratterizzate da un fotoinvecchiamento lieve-moderato e moderato-severo. Due sieri concentrati in grado di idratare e ringiovanire la pelle che, grazie all'esclusivo effetto blurring, risulta immediatamente più compatta, più giovane e rassodata.