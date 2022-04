Filler ibridi e laser multitasking, ecco le tecnologie per essere più belli

Ascolta la versione audio dell'articolo

Come ogni anno il Congresso di Medicina Estetica e Anti-età di Montecarlo si conferma un momento importante per fare il punto delle novità sull'universo di medicina estetica. La 20° edizione AMWC (Aesthetic & Anti-Aging Medicine World Congress), che si è svolta al Grimaldi Forum dal 31 marzo al 2 aprile, ha visto oltre 8.000 partecipanti di persona e 4.000 virtualmente. Sotto la supervisione scientifica della Aesthetic Multispecialty Society (AMS), il congresso ha riunito specialisti in medicina e chirurgia estetica, oltre che in medicina antietà.

«I trattamenti anti-età sono richiesti anche dai giovanissimi che non hanno problemi di invecchiamento», dice Philippe Kestemont,direttore scientifico dell’evento. «I giovani sono molto ben documentati e il 90% di loro ha richieste molto precise. Un'osservazione importante: i giovani sono interessati alla loro immagine e questo dipende dalla continua crescitadei social che li incoraggia a coltivare il loro aspetto nei minimi particolari. Questo fenomeno è esponenziale e non si tornerà più indietro. Un altro aspetto importante è la richiesta da parte degli uomini, negli ultimi anni la domanda di trattamenti medico estetici è raddoppiata».

Tra le novità presentate al Congresso si è puntato molto sul viso ritornato in primo piano, complice anche l'eliminazione dell'obbligo di portare la mascherina. E i filler, sempre più performanti, sicuri e con tecniche iniettive all'avanguardia, hanno fanno la parte del leone.

Un filler ibrido a doppio effetto è quello presentato da Allergan Aesthetics, società del gruppo AbbVie. Il lancio di HArmonyCa con lidocaina è stato presentato in diversi paesi Europei, tra cui l'Italia. Un trattamento ad hoc che consente di attenuare i segni del tempo sul volto in modo multidimensionale grazie a due principi attivi: l'acido ialuronico che assicura un effetto lifting immediato, mentre l’idrossiapatite di calcio stimola la produzione di collagene. È particolarmente indicato per trattare lo zigomo fino alla mandibola, la “zona” C che viene a formarsi tra queste due aree.

Puntano sulla bocca la novità di Fillmedcon la linea Art Filler, nelle versioni Lips Soft e Lips, una gamma a base di acido ialuronico concepiti per distendere le rughe da superficiali a profonde, rimpolpare le labbra e ripristinare i volumi del viso, rimodellando il profilo.L'azienda italiana Bioformula ha presentatoil filler Plenhyage XL Strong, ricco di polinucleotidi al 2,5%, potenti polimeri, ideali per una profonda bioristrutturazione del viso e corpo. Questo filler, con una sola applicazione, favorisce il turnover cellulare, migliora l'elasticità e l'idratazione della pelle del viso, del collo, perfetto per rendere meno evidenti le collane di Venere, e del décolleté. È anche indicato per le cicatrici post-acne e per il rilassamento di braccia, mani, gambe e addome.