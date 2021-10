«A Chiara», uno dei film italiani più intensi dell'anno

Il coinvolgimento è dovuto soprattutto all'uso notevole e maturo della macchina da presa, perennemente dinamica ed efficace nel regalare al pubblico una vera e propria esperienza immersiva all'interno del nucleo familiare protagonista.La struttura narrativa è molto semplice e alcuni passaggi non abbastanza incisivi, ma nel complesso il film funziona, riesce a far riflettere e a regalare momenti di grande cinema e di ottima recitazione.

Da segnalare che «A Chiara» ha vinto il premio Europa Cinema Label del Festival di Cannes nella sezione Quinzaine des Réalisateurs.

Una scena dal film «L'uomo che vendette la sua pelle»

L'uomo che vendette la sua pelle

Arriva invece dalla Mostra di Venezia 2020 l'altrettanto atteso «L'uomo che vendette la sua pelle» di Kaouther Ben Hania, regista tunisina che si era fatta conoscere con «La bella e le bestie».

Protagonista è un giovane siriano che fugge dalla guerra lasciando il suo paese per il Libano. Per poter arrivare in Europa e vivere con l'amore della sua vita, accetta di farsi tatuare la schiena da uno degli artisti contemporanei più importanti del mondo. Trasformando il proprio corpo in una prestigiosa opera d'arte, finisce però per rendersi conto che la sua decisione potrebbe non significare la libertà.

Arrivato alla nomination all'Oscar come miglior film internazionale, «L'uomo che vendette la sua pelle» è uno dei lungometraggi più originali e capaci di incuriosire degli ultimi mesi. Non si tratta soltanto di un film politico, ma di un prodotto efficace nel ragionare sul “corpo” e sulla sua esposizione del mondo di oggi.Riflettendo in maniera talvolta piuttosto brutale sull'universo dell'arte contemporanea, il film è anche un potente inno alla libertà, che inizia col freno a mano tirato ma che poi cresce col passare dei minuti, arrivando a un finale davvero riuscito e ben pensato.