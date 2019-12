«Cena con delitto», un giallo d'altri tempi ricco di colpi di scena

Il Paradiso probabilmente

Un'altra novità da non perdere è «Il Paradiso probabilmente» di Elia Suleiman.

Presentato in concorso all'ultimo Festival di Cannes, il film ha per protagonista lo stesso regista, nei panni di un uomo che scappa dalla Palestina alla ricerca di una nuova terra in cui vivere. Il suo paese natale, però, sembra seguirlo come un'ombra e l'idea di riuscire a fuggire si rivela, nei fatti, solo un'utopia.

Dieci anni dopo il potente «Il tempo che ci rimane», Suleiman ragiona ancora sulle tematiche che hanno reso sempre interessante il suo cinema: la riflessione sui “confini” e sull'identità è infatti al centro di questa nuova pellicola, una commedia delicata e ricca di poesia, che porta con sé temi politici non banali e tutt'altro che scontati.

Alcuni momenti possono apparire fin troppo semplici e scolastici, ma l'ironia tagliente di Suleiman riesce a nascondere tutti i limiti, anche per la capacità di lasciare molti spunti su cui pensare al termine della visione.

Meno incisivo è invece «L'inganno perfetto» di Bill Condon, regista noto per film come «Demoni e dei» e «Kinsey».

Al centro della trama c'è un espero truffatore, che manipola persone facoltose per avere accesso alle loro finanze. Quando incontra una vedova particolarmente ricca e di salute cagionevole, l'uomo elabora un piano molto semplice: sedurla e appropriarsi dei soldi dopo la sua morte. Ma non tutto andrà come lui crede.

Come per «Cena con delitto – Knives Out», il film punta molto sui colpi di scena, che in questo caso sono però decisamente più telefonati e meno sorprendenti.

Il risultato non è del tutto da buttare, perché rimane un thriller godibile ed è un piacere veder recitare due mostri sacri come Ian McKellen e Helen Mirren, ma l'andamento drammaturgico è davvero troppo prevedibile e di sequenze da ricordare non c'è nemmeno l'ombra.

Infine, una menzione per la pellicola francese «Un sogno per papà» di Julien Rappeneau, che vede protagonista un uomo in grave difficoltà, divorziato e senza un lavoro.

Il figlioletto però è un asso del pallone e grazie a lui il padre spera di poter dare una svolta alla sua esistenza.