«Frozen 2», il ritorno di Elsa e Anna in un'avventura per tutta la famiglia Nel weekend in sala spazio all'attesissimo seguito del grande successo del 2013. Tra le novità, anche «Un giorno di pioggia a New York» di Woody Allen

Il cinema d'animazione è grande protagonista in sala con «Frozen 2», sequel del fortunatissimo film del 2013 che ottenne un enorme successo ai botteghini di tutto il mondo.



Si tratta del 58° classico Disney (secondo la numerazione ufficiale) ed è il lungometraggio animato su cui punta la casa di Topolino per svettare al box office nelle prossime settimane.

Dopo gli avvenimenti raccontati nel film precedente, sembra che il regno abbia trovato la pace, ma questa serenità viene presto turbata da una voce che solo Elsa può sentire e che risveglierà in lei misteriosi poteri.

C'è innanzitutto un rilevante cambiamento temporale in questo seguito, dove la città di Arendelle è invasa da colori autunnali, a differenza del gelido inverno in cui era ambientato il film del 2013.



Un passaggio che induce anche a un'interpretazione simbolica dell'evoluzione che i personaggi stanno attraversando, portati a porsi maggiori domande e a ragionare sulla propria identità.

È proprio su questo approfondimento caratteriale che gioca i suoi spunti narrativi migliori un lungometraggio che, sugli altri versanti, risulta prevedibile e scontato, oltre che eccessivamente debitore (seppur, ci fosse da aspettarselo) del successo di sei anni fa.

Se il copione non riserva troppe sorprese e il coinvolgimento latita (anche a causa di canzoni non certo memorabili), tutt'altro discorso è quello relativo a un apparato visivo di primissima fattura, capace di sorprendere grandi e piccini.



La Disney continua ad alzare l'asticella sul versante estetico e alcune sequenze (i protagonisti dispersi nella nebbia, in primis) sono tecnicamente eccellenti.

In fondo può bastare per far sì che la magia del primo film (imperfetto come questo sequel) rimanga immutata, soprattutto per i più piccoli.



Un giorno di pioggia a New York

Altrettanto atteso è «Un giorno di pioggia a New York», nuovo film di Woody Allen che arriva finalmente in sala dopo le tante polemiche legate alla vita privata del regista americano.