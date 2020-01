«Judy», il mito di Judy Garland rivive grazie a una grande interpretazione Nel weekend in sala assoluto protagonista il biopic sulla diva del cinema americano. Tra le novità, anche «Il diritto di opporsi» e «Dolittle» di Andrea Chimento

3' di lettura

Una grande interpretazione è l'assoluta protagonista del weekend in sala: Renée Zellweger regala la prova più importante della sua carriera in «Judy», vestendo i panni di una indiscussa diva del ventesimo secolo come Judy Garland.

Dopo aver vinto il Golden Globe come miglior attrice in un film drammatico, Renée Zellweger parte in prima fila anche per la conquista dell'Oscar con questa performance davvero sentita e toccante.



Al centro della storia c'è l'ultimo periodo di vita della famosissima attrice e cantante, diventata una celebrità già durante l'adolescenza per l'immortale ruolo di Dorothy ne «Il mago di Oz» del 1939.

Diretto dal poco conosciuto Rupert Gold, «Judy» è un film piuttosto modesto e didascalico nel suo impianto scenico, che vive totalmente della prova straordinaria della sua protagonista.

Non mancano momenti emozionanti ed eleganti, ma nel complessivo è un biopic standard, illuminato proprio dalla performance sofferta e dolorosa di una Renée Zellweger mai stata così brava.

Da segnalare che, oltre alla candidatura per la miglior attrice protagonista, il film ha anche un'altra nomination agli Oscar per il miglior trucco.



Il diritto di opporsi

Altro atteso lungometraggio americano che esordisce questo weekend nelle nostre sale è «Il diritto di opporsi» di Destin Daniel Cretton.