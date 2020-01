«Jojo Rabbit», una satira sul nazismo ad altezza di bambino Esce in sala il nuovo film di Taika Waititi, ma spazio anche all'atteso «Richard Jewell» di Clint Eastwood di Andrea Chimento

Una scena dal film «Jojo Rabbit» di Taika Waititi

È possibile ridere del nazismo? Sì, secondo Taika Waititi, regista di «Jojo Rabbit», titolo tra i più attesi del weekend in sala.

Ambientato ai tempi della Germania nazista, il film ha per protagonista il piccolo Jojo, un bambino che vive da solo con la madre e trascorre buona parte delle sue giornate con il suo amico immaginario, ovvero Adolf Hitler in una versione decisamente infantile e buffonesca. Jojo ha una cieca ammirazione per il regime e cerca di servire il Führer al meglio delle sue capacità.



Liberamente tratto dal romanzo «Il cielo in gabbia» di Christine Leunens, «Jojo Rabbit» è una satira sul nazismo ad altezza di bambino, capace di prendere in giro in maniera brillante la cieca ammirazione del popolo tedesco nei confronti di Hitler.

L'idea non è certo una novità (basti pensare a «Il grande dittatore» di Chaplin, tornando indietro addirittura al 1940) e la sensazione di trovarsi davanti un prodotto che sa troppo di già visto è decisamente tangibile, ma l'assenza di grande originalità non toglie il divertimento allo spettatore, anche per il discreto ritmo dell'intera pellicola.



Una scena dal film «Jojo Rabbit» di Taika Waititi

Hitler come amico immaginario

I siparietti con l'immaginario Hitler (interpretato dallo stesso regista Taika Waititi) non sono un granché, ma il piccolo protagonista Roman Griffin Davis ha stoffa, tiene testa agli attori adulti (la madre è Scarlett Johansson) e regala alcune gag degne di nota.

Nella seconda parte, i toni si fanno più seriosi e c'è spazio anche per qualche momento sincero ed emozionante al punto giusto.

Non mancano, così, gli alti e i bassi, ma resta un prodotto da vedere, che ha vinto il Premio del Pubblico all'ultimo Festival di Toronto.

Da ricordare che Waititi era stato regista di «Thor: Ragnarok» e dell'irresistibile «What We Do In the Shadows?».



Richard Jewell

Altrettanto atteso, e più riuscito, è il nuovo lungometraggio di Clint Eastwood, «Richard Jewell». Storia vera di un uomo comune, salito agli onori della cronaca nel 1996, quando ad Atlanta si svolgevano le Olimpiadi: mentre lavorava come guardia di sicurezza, Jewell scoprì uno zaino contenente diverse bombe sul terreno di un parco durante un concerto, avvisò la polizia e aiutò a evacuare l'area prima che la bomba esplodesse, salvando la vita a molte persone. Inizialmente venne considerato un eroe, ma pochi giorni dopo i media sospettarono di lui come possibile responsabile dell'attentato.



Una scena dal film «Richard Jewell» di Clint Eastwood

Basato su un articolo del 1997 di Marie Brenner, intitolato «American Nightmare: The Ballad of Richard Jewell», il film racconta un personaggio che entra di diritto nella galleria degli “antieroi” eastwoodiani.

Attraverso una messinscena secca ed essenziale come sempre, Eastwood (che quest'anno spegnerà 90 candeline) realizza un'opera profondamente pessimista sul sistema mediatico americano, raccontando come i pregiudizi possano rovinare la vita degli esseri umani.