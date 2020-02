«Cattive acque», un legal thriller a prova d’ambiente Nelle sale spazio al nuovo lungometraggio di Todd Haynes. Tra le novità anche «Lontano lontano» di Gianni Di Gregorio e «Bad Boys For Life» di Andrea Chimento

Un vero e proprio scandalo americano è al centro di «Cattive acque» di Todd Haynes, film tra i più attesi del weekend in sala.

Tutto ruota attorno alla vera storia di Robert Bilott, avvocato ambientalista che, nel 1998, fu protagonista di un'estenuante battaglia legale contro il colosso chimico DuPont, accusato di aver utilizzato i corsi d'acqua della zona di Parkersburg in West Virginia per smaltire il proprio acido perfluoroottanoico, con conseguenze estremamente gravi per la popolazione.



Ispirato da un articolo del New York Times Magazine del 2016, intitolato «The Lawyer Who Became DuPont's Worst Nightmare» e scritto da Nathaniel Rich, sullo scandalo dell'inquinamento idrico di Parkersburg, il film è un classico legal thriller, decisamente più convenzionale rispetto alla maggioranza dei lungometraggi firmati da Todd Haynes (basti pensare a «Io non sono qui» o «Carol»).



Un film di denuncia

Nonostante la creatività del regista sia un po' frenata, il risultato è comunque un solido prodotto di denuncia, ben girato e ben interpretato.

Un film fortemente ambientalista, adatto a far riflettere anche i più giovani sull'importanza di lottare per la giustizia e per i più deboli che l'avvocato protagonista, interpretato da Mark Ruffalo, è andato a rappresentare.



Da segnalare il consueto, ottimo lavoro alla fotografia di Edward Lachman, abituale collaboratore di Todd Haynes.



Bad Boys For Life

Nelle sale arriva anche il terzo capitolo della saga «Bad Boys», diciassette anni dopo l'uscita del secondo lungometraggio e ben venticinque dopo quella del primo film della trilogia.

Torna la coppia di poliziotti formata da Will Smith e Martin Lawrence, i cui personaggi continuano a consegnare i criminali alla giustizia, nonostante l'età, qualche acciacco e il desiderio di uno dei due di andare in pensione. Il pericolo, però, è sempre dietro l'angolo e i rischi di finire male sono più alti che mai.