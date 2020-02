«La Gomera», quando i fischi valgono più delle parole Molte le uscite rimandate a causa del Coronavirus, ma arriva nelle sale il film del regista rumeno Corneliu Porumboiu. Tra le novità anche «Doppio sospetto», un giallo dal sapore hitchcockiano di Andrea Chimento

2' di lettura

Uno dei film più anticonvenzionali dell'anno è il grande protagonista del weekend in sala: si tratta de «La Gomera», diretto dal regista rumeno di culto Corneliu Porumboiu.

Al centro della trama c'è un ispettore di polizia corrotto, che viene spedito a La Gomera, una delle isole Canarie. Qui dovrà imparare una particolare lingua, basata solo sui fischi.

Già dal soggetto questo prodotto incuriosisce non poco: le parole perdono peso e si racconta di una forma di comunicazione alternativa, da cui si sviluppano tutte le principali linee narrative della vicenda.

Dal noir alla commedia

Noto per pellicole come «A Est di Bucarest» e «The Treasure», Porumboiu mescola noir e thriller, con alcuni passaggi che toccano persino la commedia in questo interessante lungometraggio dove l'autore torna a parlare di temi (dal linguaggio al denaro) su cui aveva già ragionato in passato.

Il ritmo è notevole e il film scorre in maniera fluida per l'intera durata, risultando godibile e piacevole dall'inizio alla fine, pur con qualche passaggio costruito a tavolino e troppo compiaciuto.