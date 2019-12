«Che fine ha fatto Bernadette?», storia di una donna alla ricerca di se stessa

Manca forza anche nei dialoghi in questo film decisamente al di sotto delle capacità di Linklater, che riesce a salvarsi solo per la buona performance di una Cate Blanchett sempre intensa al punto giusto.

Peccato, perché le premesse per fare qualcosa di senz'altro più riuscito c'erano tutte.

Dio è donna e si chiama Petrunya

Tutt'altro risultato è quello raggiunto da «Dio è donna e si chiama Petrunya» della regista macedone Teona Strugar Mitevska, a cui il Torino Film Festival ha dedicato quest'anno una bella retrospettiva.

Il racconto è incentrato su una ragazza di 32 anni, laureata in storia, che vive ancora con i suoi genitori e non riesce a trovare un lavoro. Dopo l'ennesimo colloquio andato male, si ferma ad assistere a una cerimonia ortodossa che prevede la partecipazione di soli uomini: nel corso dell'evento, Petrunya compirà un gesto che potrebbe cambiare la sua vita.

Presentato in concorso al Festival di Berlino 2019, «Dio è donna e si chiama Petrunya» è una potente riflessione sulla femminilità all'interno di una società maschilista e patriarcale come quella in cui è ambientata la pellicola.

Si tratta di un film essenziale e diretto, che rende molto chiaro fin dall'inizio dove voglia andare a parare, senza troppi giri di parole: è un film di denuncia, orgogliosamente militante nei messaggi che mette in campo, capace di scuotere e sorprendere.