«The Vigil», inquietante horror dalle atmosfere allucinatorie

Arriva nelle sale il nuovo film prodotto dalla BlumHouse, casa specializzata in pellicole dell'orrore. Di tutt'altro genere è il francese «Chiamate un dottore»

Al termine di un'estate povera di uscite, gli appassionati di cinema horror possono rifarsi con «The Vigil», esordio dietro la macchina da presa di Keith Thomas.





Se il nome del regista non dice molto, ben più celebre è quello della casa di produzione, la BlumHouse, ormai un punto di riferimento per i film americani di genere horror.Facendo leva soprattutto su film a basso budget, che poi si sono rivelati dei grandi trionfi al botteghino (da «Paranormal Activity» a «La notte del giudizio», passando per «Sinister» e per film di M. Night Shyamalan come «The Visit» e «Split»), la casa fondata da Jason Blum nel 2000 ha scoperto molti nuovi talenti e quest'anno aveva già realizzato un titolo molto interessante come «L'uomo invisibile».

Protagonista di «The Vigil» è Yakov, un ragazzo che riceve da un rabbino l'offerta di fare lo shomer, che nella cultura ebraica indica una persona che veglia su una salma fino al momento della sepoltura. Yakov accetta così di sorvegliare il cadavere di uomo per una notte, ma nell'abitazione con lui c'è anche la vedova che soffre di demenza senile e qualcos'altro che scoprirà molto presto.Fin dal soggetto di partenza, si capisce come siamo di fronte a un classico esempio di film horror, che giocherà con gli stereotipi del genere: la claustrofobia, la presenza di entità malvagie, il buio della notte e l'attesa per un'alba che sembra non arrivare mai.

Indubbiamente la base narrativa è molto semplice e sa di già visto, ma Keith Thomas dimostra un buon talento per un esordiente, dando vita a una messinscena più matura di quello che ci si potesse aspettare.