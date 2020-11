«On the Rocks», il rapporto padre-figlia in un film dolceamaro Su Apple TV+ il nuovo lungometraggio di Sofia Coppola con protagonisti Rashida Jones e Bill Murray. Disponibile on-demand anche «Cosa sarà» di Francesco Bruni con Kim Rossi Stuart di Andrea Chimento

Su Apple TV+ il nuovo lungometraggio di Sofia Coppola con protagonisti Rashida Jones e Bill Murray. Disponibile on-demand anche «Cosa sarà» di Francesco Bruni con Kim Rossi Stuart

2' di lettura

Uno dei film più attesi dell'autunno è arrivato direttamente su Apple TV+: si tratta di «On the Rocks», nuovo lungometraggio di Sofia Coppola, tornata dietro la macchina da presa tre anni dopo «L'inganno» con Elle Fanning e Nicole Kidman.



Protagonista è Laura, una giovane madre, scrittrice in crisi da pagina bianca e con un marito sempre lontano per viaggi di lavoro. A smuovere la situazione potrebbe essere Felix, suo padre, un attempato ma irriducibile playboy.

Loading...

Bastano poche sequenze per riconoscere lo stile personalissimo di Sofia Coppola, regista che fin dai suoi primi lavori «Il giardino delle vergini suicide» e «Lost in Translation» ha dato vita a un corpo di prodotti coerenti e quasi sempre ricchi di spunti importanti su cui riflettere.

Proprio con «Lost in Translation» ha molto in comune questo «On the Rocks», con un Bill Murray (nei panni di Felix) che torna in un ruolo abbastanza simile, anche se gli appassionati di cinema americano del nuovo millennio troveranno soprattutto molti collegamenti con il personaggio che Murray interpreta in «Broken Flowers» di Jim Jarmusch (un altro playboy un po' attempato).

Bill Murray e Rashida JonesMurray

Bill Murray gioca sempre sotto le righe ed è incisivo in un ruolo che gli è perfettamente cucito addosso, ma gli tiene bene testa la co-protagonista Rashida Jones nei panni di Laura, un personaggio che può ricordare Sofia Coppola per diverse ragioni. I duetti tra i due sono il valore aggiunto di una sceneggiatura misurata e semplice solo in apparenza, capace di proporre spunti notevoli e di risultare ben più stratificata di come potrebbe apparire in superficie.