«Undine», quando il melodramma incontra il fantasy

Esordio in lingua inglese per il regista colombiano Ciro Guerra, «Waiting for the Barbarians» è un lungometraggio in cui si ritrova solo in parte lo stile dell'autore di «El abrazo de la serpiente» e «Oro verde – C'era una volta in Colombia».Il soggetto di partenza è interessante e dal punto di vista tecnico nulla da eccepire, ma il ritmo discontinuo e i tanti passaggi ridondanti non permettono al lavoro di Ciro Guerra di alzarsi sopra il livello della mediocrità.

Da sottolineare, però, la significativa prova di Mark Rylance: sfuocate invece le interpretazioni di Johnny Depp e Robert Pattinson.

Padrenostro

Dimenticabile è, infine, anche «Padrenostro» di Claudio Noce, il film che ha portato Pierfrancesco Favino a vincere la Coppa Volpi come miglior attore all'ultima Mostra di Venezia.Ambientato a Roma nel 1976, ha per protagonista Valerio, un bambino di dieci anni la cui vita verrà sconvolta quando, insieme alla madre, assiste all'attentato ai danni di suo padre Alfonso da parte di un commando di terroristi. Da quel momento, la paura e il senso di vulnerabilità segnano drammaticamente i sentimenti di tutta la famiglia.Prendendo spunto dall'esperienza personale del regista (il padre era il vicequestore Claudio Noce che ha subito un grave attentato proprio in quell'anno), il film ha basi molto interessanti, che finiscono però per sfaldarsi sotto i colpi di una messinscena fragile, che gestisce male il montaggio visivo e sonoro.Il tutto è troppo abbozzato e il coinvolgimento, così, finisce per latitare.