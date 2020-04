«L’uomo invisibile», la nuova terrificante versione del classico di Wells Su Chili è arrivato il film di Leigh Whannell, una trasposizione del celebre romanzo. Grande prova di Elisabeth Moss di Andrea Chimento

Come reinterpretare un classico della letteratura di fine Ottocento? È probabilmente partito da questa domanda il regista e sceneggiatore Leigh Whannell, artefice della nuova versione de «L'uomo invisibile», film arrivato direttamente su Chili senza passare dalle sale cinematografiche, a causa dell'emergenza Coronavirus.



Alla base c'è il famoso romanzo omonimo di H.G. Wells, già trasposto in pellicola in diverse occasioni, a partire dal celebre lungometraggio di culto firmato da James Whale nel 1933, che aveva come protagonista Claude Rains.



In questa nuova versione avviene un vero e proprio ribaltamento: il punto di vista del film non è quello dello scienziato che scopre come diventare invisibile, ma quello della sua compagna, che lo credeva morto e che tornerà a essere tormentata dall'uomo.

Un cambio di prospettiva non indifferente che rende questo adattamento decisamente originale e, soprattutto, in grado di avere una propria personalità e di adattarsi al meglio alle dinamiche narrative contemporanee.



Un film psicologico ad alta tensione

Più che un horror, «L'uomo invisibile» è un film sullo stalking, un thriller psicologico ad alta tensione, che riesce a giocare efficacemente con lo spettatore ribaltando le attese e regalando alcuni colpi di scena ben assestati.

Il ritmo è alto e, fatta eccezione per alcune sequenze poco riuscite, l'intrattenimento proposto è di buon livello dall'inizio alla fine.

Arrivato alla sua terza prova dietro la macchina da presa, Whannell firma il suo lavoro migliore, inserendo il suo lungometraggio nell'elenco dei migliori prodotti realizzati dalla Blumhouse, compagnia specializzata negli horror a basso budget (tra i tanti, si possono ricordare «Paranormal Activity», «La notte del giudizio», «Scappa – Get Out», ma anche film di M. Night Shyamalan come «The Visit» e «Split»).



Tra gli elementi di maggior risalto dell'operazione, una menzione speciale per la prova dell'attrice protagonista Elisabeth Moss, celebre per serie tv come «Mad Men» o «The Handmaid's Tale», che si dimostra perfettamente in grado di reggere il film sulle proprie spalle con una performance di grande forza espressiva.