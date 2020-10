«Paradise», un curioso film italiano dal taglio surreale Arriva nelle sale il divertente lungometraggio di Davide Del Degan. Tra le novità anche «Lasciami andare» con Stefano Accorsi e «Greenland» con Gerard Butler di Andrea Chimento

Arriva nelle sale il divertente lungometraggio di Davide Del Degan. Tra le novità anche «Lasciami andare» con Stefano Accorsi e «Greenland» con Gerard Butler

Il cinema italiano è protagonista del weekend in sala con «Paradise – Una nuova vita» di Davide Del Degan, un film decisamente curioso e anticonvenzionale.

Al centro della vicenda c'è Calogero, venditore di granite siciliano che assiste a un omicidio di mafia e decide di testimoniare. Così, in base al programma protezione testimoni, viene mandato in Friuli, in un paese di persone ospitali con cui però fatica a entrare in sintonia. Ma il killer contro cui ha testimoniato, per un errore amministrativo, è stato trasferito nella stessa località, sotto falso nome.

Si tratta dell'opera prima di finzione di Del Degan, triestino classe 1968, che si era fatto conoscere per il documentario «L'ultima spiaggia» del 2016, diretto insieme a Thanos Anastopoulos.

Presentato al Torino Film Festival 2019, «Paradise» è un film che colpisce per i suoi continui cambi di registro e per l'impossibilità di etichettarlo: all'interno della visione si mescolano la commedia e il noir, con momenti tragicomici e altri decisamente surreali.C'è senz'altro qualche ingenuità in questo piccolo prodotto di buon cuore, soprattutto a causa di un ritmo un po' in calo nella seconda parte e di alcuni passaggi eccessivamente stereotipati, ma l'attenzione per la vicenda non cala mai e la messa in scena di Del Degan, semplice ma efficace, dimostra molta più maturità della maggior parte delle opere prime di casa nostra.

Bisogna stare un po' al gioco per apprezzarlo, ma ci sono guizzi davvero interessanti e un'idea di cinema indubbiamente originale.