«Il concorso» e «Pieces of a Woman», film al femminile per iniziare il nuovo anno

Pieces of a Woman

Tra le novità più attese su Netflix di questo inizio del 2021, c'è indubbiamente «Pieces of a Woman», esordio in lingua inglese del regista ungherese Kornél Mondruczó.Al centro della trama c'è una giovane coppia che sta aspettando la nascita della prima figlia. Al momento del parto, però, le cose non andranno per il verso giusto.Il regista ha sottolineato come questo film, realizzato insieme alla moglie, sia un modo per condividere con il pubblico un'esperienza molto personale, come se questa pellicola fosse una vera e propria cura per il dolore.In effetti non mancano momenti emotivamente coinvolgenti e nella prima parte si sviluppano diversi spunti di riflessione: peccato però che, col passare dei minuti, ci si accorga presto di quanto il simbolismo del film sia elementare (dai semi che possono generare nuovi frutti ai ponti da distruggere e ricostruire) e di quanto tantissime scelte narrative siano furbe e ricattatorie.

Autocompiaciuto

La sensazione, ancora una volta, è che lo sguardo di Mondruczó sia spesso autocompiaciuto (i lunghissimi piani-sequenza pensati per dimostrare il suo virtuosismo, in primis) e che questo regista sia decisamente sopravvalutato: tra i suoi film precedenti i più noti sono «White God» e «Una luna chiamata Europa», che soffrono degli stessi limiti. Fortunatamente per il regista, in «Pieces of a Woman» il cast rialza un po' le sorti del film: i duetti tra Vanessa Kirby e Ellen Burstyn, in particolare, sono davvero notevoli e sono senza dubbio la cosa migliore dell'intera operazione.

Vanessa Kirby per questa prova si è meritata la Coppa Volpi per la miglior interpretazione femminile, che le è stata tributata alla Mostra di Venezia 2020.