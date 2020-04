«Togo», la vera storia di una grande amicizia tra un uomo e il suo cane Su Disney+, il film d'avventura diretto da Ericson Core racconta una vera impresa, avvenuta nel 1925. Protagonista Willem Dafoe di Andrea Chimento

2' di lettura

Da poco arrivata in Italia, la piattaforma Disney+ offre un'ampia quantità di contenuti, tra cui anche alcuni film recenti e inediti nelle sale: tra questi c'è «Togo» di Ericson Core, con protagonista Willem Dafoe.

L'attore americano interpreta Leonhard Seppala, importante conducente di cani da slitta nato in Norvegia nel 1877 e morto negli Stati Uniti nel 1967. Tra le sue imprese, si ricorda in particolare quella del 1925, quando in una città dell'Alaska scoppiò un'epidemia di difterite: le condizioni meteorologiche erano pessime, ma Seppala riuscì nell'intento di raggiungere la città e portare i medicinali necessari, grazie soprattutto al suo cane caposlitta Togo.

È proprio questa la storia che viene raccontata in questa pellicola, sicuramente romanzata ma capace comunque di appassionare.

Un'amicizia speciale

Più che un film sulla storica impresa, però, è soprattutto un lungometraggio sull'amicizia tra il protagonista e il coraggioso Togo, che segue un'ampia galleria di altri prodotti Disney incentrati sulle relazioni tra gli animali e gli esseri umani.

Le tematiche della solidarietà e della spinta alla sopravvivenza la fanno da padrone, anche se sono soprattutto gli scenari innevati e il senso dell'avventura a colpire l'attenzione.