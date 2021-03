«Raya e l'ultimo drago», avventura Disney per tutta la famiglia Su Disney+ arriva il nuovo film della casa di Topolino. Tra le novità on-demand anche un documentario sulla carriera di Quentin Tarantino di Andrea Chimento

La nuova guerriera di casa Disney: «Raya e l'ultimo drago» ha come protagonista una ragazza coraggiosa, una combattente solitaria che dovrà trovare un ultimo esemplare di drago per poter riunire regni e popolazioni divisi da tempo. Nel corso della sua ricerca, però, capirà che non basterà questo per salvare il mondo: dovrà imparare a fidarsi degli altri e a collaborare con loro.

Appena arrivato su Disney+, il film è il 59esimo classico della casa di Topolino secondo la classificazione ufficiale ed è diretto da Don Hall e Carlos López Estrada: il primo dei due è stato già il co-regista di «Oceania», pellicola con cui quest'ultimo lavoro ha molto in comune.Si tratta di un lungometraggio al femminile, non soltanto per la protagonista, ma anche per la creatura magica che l'accompagnerà nelle sue avventure e si rivelerà uno dei personaggi più riusciti, grazie soprattutto alla sua autoironia.

La Disney guarda a Oriente

È un film che, dalla trama ai personaggi, passando naturalmente per le location ma anche per le dinamiche narrative, guarda all'Estremo Oriente e, probabilmente, anche al suo mercato: tattica a cui la Disney aveva già pensato per il precedente «Big Hero 6», altro film in cui in cabina di regia c'era Don Hall.

Esteticamente «Raya e l'ultimo drago» è un prodotto notevole, grazie soprattutto all'uso dei colori e a un'animazione che sfrutta al meglio il budget a disposizione e gli effetti digitali.Anche la sceneggiatura è piuttosto godibile, benché qua e là ci siano passaggi davvero troppo scontati ed elementari, non giustificabili con la semplice scusa che il target di pubblico devono essere (anche) i bambini di (quasi) tutte le età.Resta comunque un'avventura appassionante, ma – come per i precedenti classici Disney – la sensazione è quella che si potrebbe osare di più e proporre un copione meno studiato a tavolino.

QT8 – Il documentario su Quentin Tarantino

I tantissimi fan di Quentin Tarantino possono essere soddisfatti: grazie a MioCinema è arrivato anche in Italia il film «QT8 – Quentin Tarantino – The First Eight», documentario sul grande regista americano.