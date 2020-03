«Varda by Agnès», autoritratto dell'indimenticabile regista Questa settimana è arrivata nelle sale l'ultima opera di Agnès Varda, grande autrice simbolo della Nouvelle Vague, scomparsa lo scorso anno di Andrea Chimento

Un grande film è il protagonista della settimana nelle sale: si tratta del bellissimo «Varda by Agnès», ultimo lavoro di Agnès Varda, arrivato nei cinema grazie alla Cineteca di Bologna.

La straordinaria regista, nata in Belgio nel 1928 e scomparsa lo scorso anno, ci ha lasciato un vero e proprio testamento artistico, una sorta di intimo (auto)ritratto in cui ripercorre la sua vita e la sua straordinaria filmografia.



«Varda by Agnès» ricostruisce con intensità la grande passione della regista, icona della Nouvelle Vague, per le immagini (dagli inizi come fotografa ai progetti di videoarte) e per l'innovazione tecnologica e la sua sentita partecipazione ai temi sociali, a partire dalla lotta femminista che è sempre stata centrale nel suo cinema.



Ritroviamo i suoi capolavori e i primi successi, tra cui il famoso «Cléo dalle 5 alle 7» del 1962, qualche nota personale sul suo rapporto sentimentale con il regista Jacques Demy e tante testimonianze della sua irrinunciabile voglia di conoscere e approfondire se stessa e il mondo attorno a lei.



Non è la prima volta che Agnès Varda si racconta (basti pensare a un suo film simile, «Les plages d'Agnès», del 2008), ma anche in questo caso lo fa in maniera incisiva, trasmettendo tanti importanti spunti di riflessione sul tempo che passa e sui rapporti umani.

Un'operazione commovente e toccante, semplicemente da non perdere per ogni cinefilo che si rispetti.



They Shall Not Grow Old

Un altro bel documentario uscito questa settimana nelle sale è «They Shall Not Grow Old» di Peter Jackson.

Il regista neozelandese, celebre per la trilogia de «Il Signore degli Anelli», sceglie filmati di repertorio della Prima Guerra Mondiale e li trasporta sul grande schermo in una maniera profondamente creativa, a partire dall'idea di colorizzazione delle sequenze utilizzate.

Oltre all'aspetto visivo, è molto interessante anche il lavoro sul sonoro, con una miriade di suoni e le voci dei veterani che si uniscono perfettamente alle immagini mostrate.

Il risultato è una curiosa operazione audiovisiva, capace di far sentire vicinissimi gli spettatori odierni a fatti avvenuti oltre un secolo fa.