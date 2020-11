Sophia Loren torna a recitare con il toccante «La vita davanti a sé» Diretta dal figlio Edoardo Ponti, l'attrice campana torna davanti alla macchina da presa per una nuova trasposizione del celebre romanzo di Romain Gary di Andrea Chimento

Diretta dal figlio Edoardo Ponti, l'attrice campana torna davanti alla macchina da presa per una nuova trasposizione del celebre romanzo di Romain Gary

Sophia Loren torna a recitare per la regia di… suo figlio: Edoardo Ponti ha scelto sua madre per il ruolo della protagonista de «La vita davanti a sé», disponibile su Netflix.

Si tratta di una nuova trasposizione del celebre romanzo di Romain Gary, già portato sul grande schermo da Moshé Mizrahi nel 1977, con un film che vinse l'Oscar per il miglior lungometraggio straniero e che viene ricordato soprattutto per la grande prova di Simone Signoret nei panni di Madame Rosa.

Sophia Loren interpreta degnamente lo stesso ruolo, una donna anziana che ospita bambini in difficoltà e che stringe un'improbabile amicizia con un piccolo ladruncolo che vive in strada e l'ha derubata.È passato un decennio da quando abbiamo visto Sophia Loren recitare per l'ultima volta (nel 2010 nel film per la tv «La mia casa è piena di specchi», mentre dell'anno prima è il più celebre «Nine» di Rob Marshall) e la scelta appare soprattutto come un modo per sostenere al meglio il figlio regista nella prova più difficile della sua carriera.

Adattare Gary non è semplice, visto anche il successo dell'illustre precedente, e la scelta è stata quella di ambientare il tutto ai giorni nostri, a Bari, puntando soprattutto sul legame fra la donna e il giovanissimo immigrato, con cui nascerà un rapporto profondo e sincero.

Emozionante Sophia Loren

La sceneggiatura soffre di diversi passaggi troppo didascalici e la messa in scena cade spesso in una certa retorica, ma allo stesso tempo in questo film dai buoni sentimenti c'è spazio per qualche momento toccante al punto giusto, grazie soprattutto all'interpretazione della stessa Loren.

Tornando a vestire i panni di un personaggio del popolo, che avrebbe potuto essere protagonista anche di alcune sue pellicole dei tempi che furono, Sophia Loren regala una prova emozionante ed è senza dubbio lei il vero valore aggiunto di questo prodotto che funziona a metà.