«Imprevisti digitali», i pericoli della tecnologia in una divertente commedia francese Nel weekend in sala arriva il nuovo film di Benoît Delépine e Gustave Kervern. Tra le novità, anche «La vita straordinaria di David Copperfield» di Andrea Chimento

Imprevisti digitali

Nel weekend in sala arriva il nuovo film di Benoît Delépine e Gustave Kervern. Tra le novità, anche «La vita straordinaria di David Copperfield»

2' di lettura

Weekend all'insegna del divertimento nelle sale con «Imprevisti digitali», nuova pellicola di Benoît Delépine e Gustave Kervern. I due registi francesi sono soliti farci sorridere con intelligenza, grazie a film come «Louise-Michel» (2008) e «Saint Amour» (2016) e proseguono con coerenza il loro percorso cinematografico con questo nuovo progetto: al centro della trama ci sono un uomo e due donne che rimarranno vittime dei social media e della tecnologia. A differenza di tanti altri, però, non staranno a guardare e proveranno a reagire con tutte le loro forze.

Leggi anche «Undine», quando il melodramma incontra il fantasy





Parlano di temi di stretta attualità Delépine e Kervern, seppur dal punto di vista prettamente contenutistico le riflessioni proposte non siano abbastanza originali per poter colpire e scuotere come vorrebbero.D'altra parte, però, «Imprevisti digitali» funziona proprio nei suoi aspetti più leggeri, quando riesce a non prendersi troppo sul serio e dare libero sfogo a dialoghi incisivi e momenti semplicemente godibili.Molto efficace è, in particolare, la caratterizzazione dei vari personaggi in scena, ben interpretati da un cast in ottima forma: su tutti svetta Denis Podalydès, attore che dà sempre il meglio di sé in ruoli leggeri, ma gli tengono perfettamente testa le due co-protagoniste Blanche Gardin e Corinne Masiero.

Va infine evidenziato che il film soffre di un calo nella seconda parte, ma non abbastanza forte da togliere ritmo e interesse a una pellicola comunque meritevole di essere vista.

La vita straordinaria di David Copperfield

Altrettanto piacevole, ma ancor più sorprendente, è «La vita straordinaria di David Copperfield» di Armando Iannucci, regista scozzese che si era fatto conoscere con «Morto Stalin, se ne fa un altro».